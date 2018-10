corrieredellosport

: RT @ansa_it: Pazienti insolventi tenuti prigionieri - arlello : RT @ansa_it: Pazienti insolventi tenuti prigionieri - lucio_funk : RT @ansa_it: Pazienti insolventi tenuti prigionieri - ansa_it : Pazienti insolventi tenuti prigionieri -

(Di giovedì 25 ottobre 2018) Al Kenyatta National Hospital e in altri ospedali nel mondo, se non paghi, non puoi andare a casa: le strutture, emerge dall'inchiesta, spesso detengono illegalmente imolto tempo dopo che ...