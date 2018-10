Patty Pravo | la ragazza del Piper ritorna con un doppio live realizzato al Teatro La

Le date dell’instore tour di Patty Pravo per il nuovo album live : Manca ancora poco per l’uscita del nuovo lavoro di Patty Pravo, la ragazza del Piper e artista inarrestabile che dagli anni sessanta continua a collezionare successi e a pubblicare album apprezzati dal pubblico e dalla stampa. Il 26 ottobre verrà pubblicato il nuovo album e ci sono già le date dell’instore tour di Patty Pravo che incontrerà i propri fan per un firmacopie. “Patty Pravo live” è il titolo del disco che uscirà il 26 ottobre su ...

“Io amo così”. Patty Pravo la confessione dell’ex ragazza del Piper accende i fan : Alla soglia dei 70 anni la ragazza del Piper non ha nessuna voglia di smettere. Patty Pravo continua dritta per la sua strada raccogliendo consensi e applausi ad ogni passo. Ad amarla però non è solo il pubblico ma anche i colleghi, uno su tutti: Franco Califano. Almeno artisticamente. Si perché Patty si è trovata a sua insaputa inserita nel testamento del Califfo. «Un regalo inaspettato quello che mi è arrivato quest’estate: essere scelta da ...

Un inedito di Califano per Patty Pravo : ROMA, 15 SET - "Un regalo inaspettato quello che mi è arrivato quest'estate: essere scelta da Franco Califano nel suo testamento artistico mi ha emozionato": Patty Pravo racconta a Vincenzo Mollica al ...

In arte Patty Pravo - Nicoletta Strambelli/ Da Venezia a Londra con Pino Strabioli - mai più a Sanremo! : Lo speciale di Rai Tre su Patty Pravo racconta grande parte della sua carriera. Tanti ospiti spezzettano l'intervista di Pino Strabioli, tra cui Nina Zilli e Giuliano Sangiorgi.(Pubblicato il Tue, 28 Aug 2018 06:17:00 GMT)

In arte Patty Pravo - Nicoletta Strambelli/ Diretta : "Vasco Rossi è la mia versione maschile" (Replica) : La prima serata di Rai3 ragala un omaggio ad una delle regine della musica italiana, la "ragazza del piper" pronta a raccontarsi In arte Patty Pravo tra interviste e filmati(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 23:00:00 GMT)

IN ARTE Patty Pravo - NICOLETTA STRAMBELLI/ Diretta : "non andrò mai più a Sanremo" (Replica) : La prima serata di Rai3 ragala un omaggio ad una delle regine della musica italiana, la "ragazza del piper" pronta a raccontarsi In ARTE PATTY PRAVO tra interviste e filmati(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 22:18:00 GMT)

In arte Patty Pravo - Nicoletta Strambelli/ Diretta : Nina Zilli "Lady Gaga è la sua versione 2.0" (Replica) : La prima serata di Rai3 ragala un omaggio ad una delle regine della musica italiana, la "ragazza del piper" pronta a raccontarsi In arte Patty Pravo tra interviste e filmati(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 21:56:00 GMT)

IN ARTE Patty Pravo - NICOLETTA STRAMBELLI/ Diretta : "Giuliano Sangiorgi artista vero" (Replica) : La prima serata di Rai3 ragala un omaggio ad una delle regine della musica italiana, la "ragazza del piper" pronta a raccontarsi In ARTE PATTY PRAVO tra interviste e filmati(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 21:35:00 GMT)

In arte Patty Pravo - Nicoletta Strambelli/ Diretta : l'intervista con Pino Strabioli (Replica) : La prima serata di Rai3 ragala un omaggio ad una delle regine della musica italiana, la "ragazza del piper" pronta a raccontarsi In arte Patty Pravo tra interviste e filmati(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 21:14:00 GMT)

In Arte Patty Pravo/ Nicoletta Strambelli si racconta : la ragazza del Piper e l'incontro con Renzo Arbore : La prima serata di Rai3 ragala un omaggio ad una delle regine della musica italiana, la "ragazza del Piper" pronta a raccontarsi In Arte Patty Pravo tra interviste e filmati(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 20:21:00 GMT)

In Arte Patty Pravo/ Su Rai3 l'omaggio alla "ragazza del piper" : La prima serata di Rai3 ragala un omaggio ad una delle regine della musica italiana, la "ragazza del piper" pronta a raccontarsi In Arte Patty Pravo tra interviste e filmati(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 10:13:00 GMT)