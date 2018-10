Patrizia Rossetti | Pechino Express? Avventura interessante Non è un reality

Maria Teresa Ruta e Patrizia Rossetti - Le signore della tv/ Saranno loro le eliminate? (Pechino Express) : Maria Teresa Ruta e Patrizia Rossetti sono Le signore della tv a Pechino Express 2018: la coppia si può definire al 50% visto che una delle due deve essere spinta dall'altra.(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 09:03:00 GMT)

Pechino Express - il dramma di Maria Teresa Ruta : 'Tu non sei normale' - sbotto di rabbia di Patrizia Rossetti : La più 'odiata' a Pechino Express : dimenticatevi la giornalista sportiva pacata, Maria Teresa Ruta si è trasformata in una viaggiatrice esaltata e senza freni. Come ogni anno nel game-show di Rai 2 ...

Patrizia Rossetti/ Dal Festival di Sanremo a Pechino Express 2018 : è lei la d'Urso anni novanta : Patrizia Rossetti ha alle spalle tanta gavetta ma anche il merito di aver fatto da apripista a programmi come Mattino 5, Pomeriggio 5 e Verissimo con ore e ore di diretta su Rete4(Pubblicato il Fri, 21 Sep 2018 13:35:00 GMT)

Le Signore della Tv di Pechino Express 2018 : Maria Teresa Ruta e Patrizia Rossetti : Pechino Express 2018 - Le Signore della TV Sono arrivate “in corso d’opera”, quando ormai il cast era stato ufficializzato e serviva qualcuno che andasse a sostituire Eleonora Brigliadori e suo figlio, fatti fuori all’ultimo secondo. Ma le Signore della TV hanno tutte le carte in regola per diventare parte irrinunciabile di Pechino Express 2018, con la loro verve e la parlantina che per tanti anni ha fatto compagnia al ...

Grande Fratello Vip 2018/ Patrizia Rossetti spara a zero sul reality : Il Grande Fratello Vip 2018 si avvicina a grandi passi e con esso la rivelazione dei nomi del cast della nuova edizione, Patrizia Rossetti ha detto no in passato? Ecco le sue rivelazioni(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 10:52:00 GMT)