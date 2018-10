Patrick Baldassari e l' addio a Valeria Marini | «Deluso e amareggiato»

Valeria Marini e Patrick Baldassari/ L'amore tra i due è finito (Temptation Island Vip) : Valeria Marini e Patrick Baldassari, L'amore tra i due è finito, evidentemente le differenze erano troppe. Hanno già altri fidanzati? (Uomini e Donne, speciale Temptation Island Vip)(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 07:16:00 GMT)

Valeria Marini e Patrick Baldassari si sono lasciati/ La showgirl conquista i social (Temptation Island Vip) : Valeria Marini e Patrick Baldassari, se questa avventura per i due avesse un titolo potremmo trovarci di fronte a "Quando scopri che niente era come credevi" (Temptation Island Vip)(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 09:07:00 GMT)

Temptation Island : Valeria Marini e Patrick Baldassari - l’addio all’ultimo falò : È arrivato l’atteso momento del falò di confronto tra Valeria Marini e Patrick Baldassari a Temptation Island Vip. Martedì 10 ottobre è andata in onda l’ultima puntata del reality delle tentazioni che ha visto protagoniste le ultime tre coppie ”in gara”: Sossio Aruta e Ursula Bennardo, Alessandra Golastra e Andrea Zenga e Valeria Marini e Patrick Baldassari. Il falò della coppia ‘stellare’ inizia con i famosi ...

Temptation Island VIP - Valeria Marini e Patrick Baldassari si sono lasciati : Esattamente come per Sossio Aruta e Ursula Bennardo, il percorso sentimentale di Valeria Marini e Patrick Baldassari si è interrotto al termine di Temptation Island VIP.Al falò di confronto finale la showgirl ha lamentato dell'indifferenza da parte di Patrick "non mi hai mai dato attenzione, non mi hai mai mandato messaggi d'amore" aggiungendo di essere stata oggetto di offese da parte sua, mentre Baldassari evidentemente deluso da ...

Temptation Island Vip : Valeria Marini dice addio a Patrick Baldassari : e Quest’ultima puntata di Temptation Island Vip è stata pregna di polemiche e colpi di scena. E giusto poco fa la coppia composta da Sossio Aruta e Ursula Bennardo è scoppiata. Difatti Ursula, dopo ben 21 giorni in cui ha visto Sossio Aruta flirtare senza tanti problemi con la tentatrice Sara, ha deciso di lasciarlo. Quest’ultimo non è sembrato comunque essere particolarmente sofferente per questa decisione presa dalla sua ex, ...

VALERIA MARINI E Patrick Baldassari SI SONO LASCIATI?/ Bacio con Ivan prima del falò? (Temptation Island Vip) : VALERIA MARINI e PATRICK BALDASSARI, se questa avventura per i due avesse un titolo potremmo trovarci di fronte a "Quando scopri che niente era come credevi" (Temptation Island Vip)(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 23:35:00 GMT)

Valeria Marini e Patrick Baldassari/ "Mi ha ferita tanto" - si sono lasciati al falò? (Temptation Island Vip) : Valeria Marini e Patrick Baldassari, se questa avventura per i due avesse un titolo potremmo trovarci di fronte a "Quando scopri che niente era come credevi" (Temptation Island Vip)(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 22:55:00 GMT)

Valeria Marini e Patrick Baldassari / Sono in una profonda crisi - si sono lasciati? (Temptation Island Vip) : Valeria Marini e Patrick Baldassari, se questa avventura per i due avesse un titolo potremmo trovarci di fronte a "Quando scopri che niente era come credevi" (Temptation Island Vip)(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 07:00:00 GMT)

Temptation Island Vip - Valeria Marini su Patrick Baldassari : 'Si merita le corna lunghe per quanto è cretino' : Dopo aver visto il primo video del fidanzato Patrick Baldassari durante il falò della terza puntata di Temptation Island Vip , Valeria Marini si è lasciata andare a un lungo sfogo con le altre ...

Valeria Marini e Patrick Baldassari si sono lasciati?/ "Non voglio una bambina con me" (Temptation Island Vip) : Valeria Marini e Patrick Baldassari si sono lasciati? L'imprenditore sbotta per il tentatore Ivan: "non voglio una bambina al mio fianco" (Temptation Island Vip)(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 12:03:00 GMT)

VALERIA MARINI E Patrick Baldassari SI SONO LASCIATI?/ Il bacio con Ivan è vicino… (Temptation Island Vip) : VALERIA MARINI e PATRICK BALDASSARI, stasera potremo assistere a un incredibile ribaltamento dei ruoli nel reality show di Canale 5 condotto da Simona Ventura. (Temptation Island Vip)(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 22:37:00 GMT)

VALERIA MARINI E Patrick Baldassari SI SONO LASCIATI?/ "Non ho bisogno di una bambina" (Temptation Island Vip) : VALERIA MARINI e PATRICK BALDASSARI, stasera potremo assistere a un incredibile ribaltamento dei ruoli nel reality show di Canale 5 condotto da Simona Ventura. (Temptation Island Vip)(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 21:41:00 GMT)

Valeria Marini e Patrick Baldassari si sono lasciati?/ La diva riceve il primo filmato (Temptation Island Vip) : Valeria Marini e Patrick Baldassari, stasera potremo assistere a un incredibile ribaltamento dei ruoli nel reality show di Canale 5 condotto da Simona Ventura. (Temptation Island Vip)(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 21:12:00 GMT)

VALERIA MARINI E Patrick BALDASSARI/ Video - la diva si scatena con un balletto sexy (Temptation Island Vip) : VALERIA MARINI e PATRICK BALDASSARI, stasera potremo assistere a un incredibile ribaltamento dei ruoli nel reality show di Canale 5 condotto da Simona Ventura. (Temptation Island Vip)(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 18:31:00 GMT)