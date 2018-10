Patch di ottobre su Samsung Galaxy S9 Plus Vodafone | aggiornamento XXU2BRJ3 rilasciato

Patch a sorpresa per Huawei P20 e P20 Pro dal 25 ottobre : funzioni dei firmware 165 e 157 : Ci sono alcune novità che dobbiamo prendere assolutamente in considerazione in queste ore per quanto riguarda gli utenti che hanno deciso di acquistare un Huawei P20 o un Huawei P20 Pro negli ultimi mesi. Di recente si parla di sviluppo software dei due smartphone solo in merito all'aggiornamento Android Pie, considerando il fatto che il produttore cinese ha avviato lo sviluppo del programma beta, tramite il quale a breve sarà possibile ...

Almeno 3 novità con il Samsung Galaxy S9 post Patch di ottobre : segnalazioni in Italia : Sta finalmente arrivando il momento dei Samsung Galaxy S9 no brand in commercio in Italia, Almeno per quanto riguarda la questione inerente la distribuzione dell'aggiornamento di ottobre. Dopo aver condiviso con voi alcune anticipazioni trapelate la scorsa settimana a proposito della patch in questione, grazie alle primissime apparizioni in giro per l'Europa, da oggi 23 ottobre possiamo parlare anche di distribuzione nel nostro Paese. Alcuni ...

I Samsung Galaxy S8 e Galaxy S8 Plus ricevono le Patch di sicurezza di ottobre in Europa : Nelle scorse ore è stato dato il via al rilascio di un nuovo update per i Samsung Galaxy S8 e Galaxy S8 Plus. Scopriamo insieme cosa cambia L'articolo I Samsung Galaxy S8 e Galaxy S8 Plus ricevono le patch di sicurezza di ottobre in Europa proviene da TuttoAndroid.

OnePlus 6 riceve la OxygenOS Open Beta 5 con le Patch di ottobre : Periodo di magra per coloro che attendono nuove chicche software per il loro OnePlus 6: la OxygenOS Open Beta 5 porta le patch di ottobre e poco altro L'articolo OnePlus 6 riceve la OxygenOS Open Beta 5 con le patch di ottobre proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi A1 riceve le Patch di ottobre - mentre Honor 10 quelle di settembre : Xiaomi Mi A1 riceve in Italia le patch di ottobre 2018, mentre Honor 10 quelle di settembre. Siete pronti ad aggiornare il vostro dispositivo? L'articolo Xiaomi Mi A1 riceve le patch di ottobre, mentre Honor 10 quelle di settembre proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy S7 e S7 Edge si aggiornano con le Patch di sicurezza di ottobre : Samsung ha finalmente deciso a rilasciare, seppur in leggero ritardo, le patch di sicurezza di ottobre 2018 anche per Galaxy S7 e S7 Edge (no brand) L'articolo Samsung Galaxy S7 e S7 Edge si aggiornano con le patch di sicurezza di ottobre proviene da TuttoAndroid.

Attualissimo il Samsung Galaxy S7 : Patch di ottobre sui no brand Italia (XXS3ERJ2) : Il momento è quello giusto per i Samsung Galaxy S7 no brand Italia, che proprio adesso stanno iniziando a ricevere un nuovo aggiornamento, quello recante la patch di sicurezza di ottobre 2018, e contraddistinto dalla serie firmware XXS3ERJ2. Il pacchetto introduce, oltre che alle correzioni apportate da Google per il sistema operativo Android, 11 fix specifici per il software proprietario, per quanto riguarda l'interfaccia grafica ed il ...

Galaxy S9 e S9+ : update fotocamera e Patch di Ottobre : Nelle ultime ore Samsung ha iniziato il rollout di un aggiornamento per i suoi ultimi flagship della serie Galaxy S: Galaxy S9 e Galaxy S9+. Ciò che questo update porta in grembo sono, ovviamente, le leggi di più...

Problemi Fortnite dalle 10 : 00 del 16 ottobre - note della Patch 6.10 : Epic Games ha annunciato tramite Twitter che è in arrivo l’aggiornamento 6.10 per Fortnite. A partire dalle ore 10:00 (ore italiane) di martedì 16 ottobre i server del famoso Battle Royale saranno offline. I giocatori non possono fare altro che munirsi di tanta pazienza perché tra poche ore potranno scoprire tutte le novità introdotte nel gioco. Come al solito Epic Games ha riservato tante sorprese ai propri utenti. Con la nuova patch sta per ...

Sony Xperia XZ3 riceve le Patch di ottobre - ZUK Z2 e ZUK Z2 Pro la nuova ZUI 4.0 : Sony Xperia XZ3 riceve le patch di sicurezza di ottobre 2018, ZUK Z2 e ZUK Z2 Pro ottengono invece la ZUI 4.0 (in beta) basata su Android 8.0 Oreo L'articolo Sony Xperia XZ3 riceve le patch di ottobre, ZUK Z2 e ZUK Z2 Pro la nuova ZUI 4.0 proviene da TuttoAndroid.

Problemi Fortnite dalle 10 : 00 del 10 ottobre - note della Patch 6.02 : Fortnite sarà offline per manutenzione a partire dalle ore 10:00 di oggi, mercoledì 10 ottobre. I giocatori del famoso Battle Royale di Epic Games dovranno munirsi di un po’ di pazienza perché sta per arrivare l’aggiornamento 6.02 e con esso le note della patch, che riporteremo in questo articolo in costante aggiornamento. Quali novità stanno per arrivare con il nuovo aggiornamento di Fortnite? Al momento gli unici dettagli che abbiamo su ...

Samsung Galaxy A5 (2017) riceve le Patch di sicurezza di ottobre : Non sappiamo perché Samsung Galaxy A5 (2017) sia nato sotto una cattiva stella, fatto sta che riceve gli aggiornamenti di sistema molto raramente e questo non è di certo un suo aspetto positivo. L'articolo Samsung Galaxy A5 (2017) riceve le patch di sicurezza di ottobre proviene da TuttoAndroid.

Due grandi Patch per Destiny 2 a ottobre 2018 - novità e problemi risolti : Ci sono grossi cambiamenti in fase di sviluppo per Destiny 2 I Rinnegati, previsti questo mese, ottobre 2018. Due aggiornamenti separati che saranno disponibili ai giocatori: la patch 2.0.4 il 16 ottobre e la 2.0.5 il 30, quindi il giorno prima di Halloween. Saranno due patch che andranno a risolvere diverse problematiche, come ha annunciato la stessa Bungie sul sito ufficiale. A parte alcuni piccoli problemi e bug che saranno risolti, queste ...