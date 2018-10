Pasta | la carbonara è la preferita dagli italiani

gqitalia

(Di giovedì 25 ottobre 2018) Uova, guanciale, pecorino, un pizzico di grana, pepe. E gli spaghetti, ovviamente. È questa la ricetta (facile solo all’apparenza) che ha permesso alladi diventare la: un primato svelato in occasione del WorldDay 2018 di oggi dal celebre servizio di food delivery Just Eat, che incrociando le richieste dei suoi clienti ha visto il tradizionale piatto della tradizione romana sorpassare negli ultimi 12 mesi le pur sempre attualissime lasagne. Il tutto a fronte di un netto incremento degli ordini complessivi di, +120% rispetto al 2017, per un totale di oltre 20 mila chili consegnati nelle diverse città italiane. Soprattutto a Roma, a Bologna, a Torino e a Milano. Per il resto, salgono in seconda posizione le tagliatelle al ragù, storico patrimonio emiliano, mentre al terzo gradino del podio troviamo le ex-campionesse, le lasagne. ...