Paolo Savona | bastonata alla Bce di Mario Draghi | ' Una grave responsabilità'

Consob - proposto Antonio Maria Rinaldi come presidente : l'economista euroscettico amico di Paolo Savona : L'esecutivo gialloverde sembra non dare tregua all'Europa: Matteo Salvini e Luigi Di Maio - fa sapere Il Giornale - hanno tutte le intenzioni di nominare a capo della Consob niente di meno che Antonio ...

Paolo Savona : 'Controlli sulla manovra ogni tre mesi - no al pilota automatico' : Paolo Savona non parteciperà al Consiglio dei ministri che si terrà oggi pomeriggio sulla manovra. Ma la sua assenza non ha nulla a che fare col carattere fumantino del ministro per gli Affari Ue, che ...

Paolo Savona - bordata al M5s sulla manovra : 'Altro che semplificazione - mi sembra tutto molto complicato' : Nelle ore febbrili della preparazione del documento economico da inviare a Bruxelles entro la mezzanotte di oggi, lunedì 15 ottobre, a minare la compattezza della maggioranza di governo, con i 5 ...

Paolo Savona : “Nessun giallo su mie dimissioni da Euklid”. Il Corriere : “Non chiarisce sua visibilità su mosse fondo” : “Rassicuro Federico Fubini che non c’è alcun giallo dietro le mie dimissioni da direttore di Euklid LTD e presidente del Fondo di investimento omonimo lussemburghese (le due cariche sono connesse), come già gli è stato inutilmente comunicato dalla società prima dell’uscita del suo commento. Il suo è il nulla mascherato da un falso, al quale ho ormai fatto l’abitudine”. Il ministro per gli Affari Europei, Paolo Savona, ha così ...

Velenosa replica di Paolo Savona al Corriere : "Nessun giallo" - dimissioni da Euklid da maggio : Il ministro per gli Affari Europei, Paolo Savona, replica al Corriere della Sera, precisando di essersi dimesso da direttore di Euklid ltd e da presidente del Fondo di investimento lussemburghese (i due incarichi sono correlati) con lettera in data 20 maggio 2018."Non c'è alcun giallo dietro le mie dimissioni" scrive il ministro su scenarieconomici.it, con accenti velenosi nei confronti di Federico Fubini, firma del quotidiano di via ...

Paolo Savona e la scommessa mortale con Mario Draghi - il retroscena dinamitardo di Augusto Minzolini : Il retroscenista Augusto Minzolini , sul Giornale , riporta una conversazione sotto la pioggia avvenuta tra il ministro degli Affari Ue , e secondo molti ministro-ombra dell'Economia, e alcuni pezzi ...

Paolo Savona ancora “attivo” nel fondo speculativo di Londra che aveva detto di lasciare (e di cui è socio) : Già dal 23 maggio, prima del giuramento del governo giallo-verde, aveva garantito che avrebbe rinunciato alla carica di presidente del fondo speculativo Euklid Ltd basato a Londra. Ma a oggi il ministro degli Affari Europei Paolo Savona continua a essere “director active” dell’hedge fund, “che controlla un fondo speculativo ed effettua anche scommesse ribassiste sui mercati”. Il ruolo del ministro è riportato nero ...

Paolo Savona risulta ancora attivo nel fondo speculativo Euklid : Che posizione ricopre il ministro per gli Affari Europei, Paolo Savona, nell'hedge fund Euklid Ltd? Se lo chiede in un lungo articolo il Corriere della sera.Il 23 maggio, poco prima che si formasse il governo, Euklid Ltd aveva comunicato che Savona lasciava la carica di presidente della società (e quella di gestore di un suo fondo lussemburghese). Euklid Ltd è un hedge fund, un fondo speculativo, nato nel 2014, basato a Londra e ...

Paolo Savona - gli oppositori gli tendono una trappola : il sito di Euklid Ltd lo cita ancora come presidente : Una rinuncia, questa, fatta per poter diventare ministro dell'Economia, così come aveva proposto la Lega , Peccato però che il ruolo sia poi stato ricoperto da Giovanni Tria , . Infatti, nel sito ...

Il Corriere della Sera scrive che il ministro Paolo Savona potrebbe avere una carica in una società privata poco compatibile col suo ministero : In un articolo pubblicato sul Corriere della Sera di oggi, Federico Fubini scrive che il ministro agli Affari europei Paolo Savona risulta avere una carica in una società privata che potrebbe essere incompatibile col suo incarico. Dalle ricerche di Fubini, Savona The post Il Corriere della Sera scrive che il ministro Paolo Savona potrebbe avere una carica in una società privata poco compatibile col suo ministero appeared first on Il Post.

Qual è il vero piano di Paolo Savona - ministro del Debito sovrano : Economista nel centro studi guidato dal noeuro Alberto Bagnai dove siede anche Marcello Foa, neopresidente della Rai, prospetta una crescita al 3 per cento, 50 miliardi di investimenti e una nuova Iri

Paolo Savona - il retroscena da Palazzo Chigi : con Giovanni Tria è scontro furioso : Motivo? Il ministro dell' Economia non ha gradito di essere scavalcato dal suo collega sulla linea della prudenza. Il responsabile dell'Europa ha abbandonato infatti l'euroscetticismo per diventare ...

RIFORMA PENSIONI 2018/ Quota 100 - la difesa di Paolo Savona (Ultime notizie) : Ultime notizie su RIFORMA PENSIONI. Quota 100, la difesa di Paolo Savona. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 11 ottobre(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 15:16:00 GMT)

Paolo Savona - primi attacchi dal governo al ministro : 'Ma quante divisioni ha?' - quello strano messaggino : Matteo Salvini e Luigi Di Maio vanno avanti e ribadiscono che 'la manovra non cambia'. L'ultima volta lo hanno ribadito ieri, martedì 9 ottobre, all'uscita di Palazzo Chigi dopo un importante vertice ...