Paolo Brosio | “Tu preghi | preghi | poi vedi passare una bella donna…Siamo fatti di carne

(Di giovedì 25 ottobre 2018) “Se devo convivere con una donna o farci sesso, è perché la amo e la devo sposare. Non è che scrivo i libri sulla Madonna e poi faccio i cavoli miei. Non è che uno si deve astenere dal fare il sesso“. A dirlo è il giornalista e conduttoreai microfoni di Rai Radio2, nel corso del format “I Lunatici“. Lui, da sempre molto credente, si è lasciato andare e ha parlato apertamente del suo rapporto con le donne e con il sesso: “Se il sesso è fatto con la donna che ami e questa donna te la sposi in un amore consacrato in Dio e con Dio, è un altro discorso – ha detto-. Le donne? Tu, poiunadonna…Siamodi. Non è facile. Non sono un Santo. Se pensate a quello che è il mio passato, mi viene da chiedermi chi ero, cos’ero. Per l’amor di Dio, povero Gesù”. “L’uomo ...