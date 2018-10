huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: Paolo Brosio: 'Tu preghi, preghi, poi vedi passare una bella donna... non è facile' - Busonzio : RT @HuffPostItalia: Paolo Brosio: 'Tu preghi, preghi, poi vedi passare una bella donna... non è facile' - AlessioRossi78 : RT @HuffPostItalia: Paolo Brosio: 'Tu preghi, preghi, poi vedi passare una bella donna... non è facile' - elebohh : RT @HuffPostItalia: Paolo Brosio: 'Tu preghi, preghi, poi vedi passare una bella donna... non è facile' -

(Di giovedì 25 ottobre 2018) L'ultima 'era' diarriva direttamente ai microfoni di Rai Radio2, nel corso del format "I Lunatici". Il giornalista e conduttore, da sempre molto credente, ha parlato del momento politico e sociale dell'Italia: "Viviamo un momento brutto.Vedo che l'Italia è il Paese che ha il Vicario di Cristo sulla terra e vedo con amarezza che c'è una continua violazione dei comandamenti di Dio. Il giuramento di Salvini sul Vangelo? Non mi turba, ma bisogna vedere se Salvini promulga poi leggi che sono in armonia con Dio o no. Se non lo fa è solo campagna elettorale".Alla domanda su cosa sia rimasto di cattolico e di cristiano in Italia,appare sconfortato: "Ad esempio l'uomo non ha ancora capito che finché non smetterà di praticare l'aborto il mondo non sarà mai in pace. L'aborto viene presentato come una scelta di libertà, ...