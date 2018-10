Paolo Brosio | Il sess0? Con una donna che amo e voglio sposare

Paolo Brosio : “Tu preghi - preghi - poi vedi passare una bella donna…Siamo fatti di carne - non è facile” : “Se devo convivere con una donna o farci sesso, è perché la amo e la devo sposare. Non è che scrivo i libri sulla Madonna e poi faccio i cavoli miei. Non è che uno si deve astenere dal fare il sesso“. A dirlo è il giornalista e conduttore Paolo Brosio ai microfoni di Rai Radio2, nel corso del format “I Lunatici“. Lui, da sempre molto credente, si è lasciato andare e ha parlato apertamente del suo rapporto con le donne e ...