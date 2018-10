Pallavolo | morta Sara Anzanello

Sara Anzanello è morta : la campionessa di Pallavolo aveva solo 38 anni : Chi era Sara Anzanello ? La campionessa di pallavolo morta a 38 anni Lutto nel mondo dello sport italiano. È morta a 38 anni la campionessa di volley Sara Anzanello . A dare la notizia è il sito Volley Ball.it. La giovane è deceduta a seguito di una grave malattia che l’ha colpita nel 2013. In quell’anno […] L'articolo Sara Anzanello è morta : la campionessa di pallavolo aveva solo 38 anni proviene da Gossip e Tv.

Mondo della Pallavolo in lutto - è morta Sara Anzanello : oro Mondiale nel 2002 : Sara Anzanello è morta oggi dopo un lungo iter medico che l’ha costretta per lungo tempo in un letto d’ospedale: l’ex pallavolista aveva vinto con l’Italia l’oro ai Mondiali 2002 Una notizia improvvisa scuote tutto il Mondo della pallavolo italiana e internazionale. All’età di 38 anni è venuta a mancare Sara Anzanello. Un lutto che priva il volley di un’atleta che ha contribuito a scrivere ...