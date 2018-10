Pagelle Milan-Betis Siviglia LIVE | Europa League 2019 in DIRETTA | i voti della partita

Highlights Europa League : Milan-Betis. Video Gol - Pagelle e tabellino : La sconfitta nel derby ha fatto male, inutile negarlo, ed i rossoneri di Gennaro Gattuso provano a dimenticare il ko tuffandosi nell’Europa League, in programma Milan-Betis. “Si deve ripartire, anche se l`amarezza rimane – dice il tecnico rossonero -. Contro l`Inter non avevamo preparato la partita per pareggiarla, mentalmente la squadra mi è piaciuta. Dovevamo […] L'articolo Highlights Europa League: Milan-Betis. Video ...

Pagelle / Inter Milan (1-0) : Fantacalcio - i voti. Icardi e Politano sugli scudi (Serie A) : Le Pagelle di Inter Milan: Fantacalcio, i voti della partita che si è giocata allo stadio Giuseppe Meazza. Il derby è nerazzurro: lo decide Mauro Icardi nel secondo minuto del recupero(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 09:42:00 GMT)

Inter-Milan 1-0 - le Pagelle dei nerazzurri : Icardi ancora decisivo : Si è appena concluso il big match della nona giornata di campionato, il derby di Milano tra Inter e Milan, con la vittoria dei nerazzurri per 1-0 grazie al gol vittoria di Mauro Icardi, che al 92' infila di testa su cross di Matìas Vecino, approfittando di un'incertezza di Donnarumma. La squadra di Luciano Spalletti sale a diciannove punti, tornando al terzo posto e restando a due lunghezze dal Napoli, riportandosi a più uno sulla Lazio, che ...

Pagelle / Inter Milan (1-0) : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 9^ giornata) : Le PAGELLE di Inter Milan: Fantacalcio, i voti della partita che si è giocata allo stadio Giuseppe Meazza. Il derby è nerazzurro: lo decide Mauro Icardi nel secondo minuto del recupero(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 23:22:00 GMT)

Inter-Milan 1-0 - le Pagelle di CalcioWeb : 1/98 Spada/LaPresse ...

Highlights Serie A : Inter-Milan 1-0 Video Gol - Pagelle e tabellino del match : Ecco a voi i Video e gli Highlights tra Inter Milan di Domenica 21 ottobre alle ore 20:30, sfida valida per la nona giornata della Serie A 2018/2019. Inter-Milan – Nel primo tempo fiammate da una parte e dall’altra. Un gol annullato per parte (Icardi e Musacchio), un palo colpito da De Vrij. Nel complesso […] L'articolo Highlights Serie A: Inter-Milan 1-0 Video Gol, Pagelle e tabellino del match proviene da Serie A News Calcio ...

LIVE Pagelle Inter-Milan - i voti del derby in DIRETTA : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Inter-Milan Pagelle Inter-Milan INTER Handanovic 6: Vrsaljko 6: De Vrij 6: Skriniar 6: Asamoah 6: Vecino 6: Brozovic 6: Politano 6: Nainggolan 6: Perisic 6: Icardi 6: All. Spalletti: MILAN Donnarumma 6: Calabria 6: Musacchio 6: Romagnoli 6: Rodriguez 6: Kessiè 6: Biglia 6: Bonaventura 6: Suso 6: Higuain 6: Calhanoglu 6: All. Gattuso: Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina ...

Basket - Pagelle Buducnost-Milano - Eurolega 2018-2019 : buono l’esordio di Della Valle - ma il vero solutore di problemi è Micov : L’Olimpia A|X Armani Exchange Milano ha portato a casa la sua prima vittoria nell’Eurolega 2018-2019, trovando un buon 71-82 contro il mai domo Buducnost. Di seguito le Pagelle dell’incontro appena giocato: A|X ARMANI EXCHANGE MILANO Della Valle 7: Esordisce con un tiro da tre aperto a segno su ribaltamento di James in contropiede. Colpisce ancora a inizio ultimo quarto da tre. Per farla breve, impatto notevole alla prima in ...

Basket - Pagelle Buducnost-Milano - Eurolega 2018-2019 : buono l’esordio di Della Valle - ma il vero solutore di problemi è Micov : L’Olimpia A|X Armani Exchange Milano ha portato a casa la sua prima vittoria nell’Eurolega 2018-2019, trovando un buon 71-82 contro il mai domo Buducnost. Di seguito le Pagelle dell’incontro appena giocato: A|X ARMANI EXCHANGE MILANO Della Valle 7: Esordisce con un tiro da tre aperto a segno su ribaltamento di James in contropiede. Colpisce ancora a inizio ultimo quarto da tre. Per farla breve, impatto notevole alla prima in ...

Milan-Chievo - le Pagelle : Suso è ispirato - Kessie si addormenta sul gol : pagelle MILAN G. DONNARUMMA 6 Non ha colpe sul gol di Pellissier. ABATE 6.5 Copre in fase difensiva e più volte si propone in attacco. MUSACCHIO 6 Tiene Pellissier, ma prima dell'intervallo gli sfugge ...

Highlights Serie A : Milan-Chievo 3-1. Video Gol - Pagelle e tabellino del match : Video gol Milan-Chievo ? La presentazione Un Milan in netta ripresa, sia di risultati che di morale, incontra un Chievo che non può più sbagliare in campionato. I rossoneri sono reduci dalla vittoria contro il Sassuolo e contro l’Olimpyacos in Europa League, sembrano aver ritrovano vena offensiva oltre a un Higuain pienamente recuperato. I clivensi […] L'articolo Highlights Serie A: Milan-Chievo 3-1. Video Gol, Pagelle e ...

Milan-Chievo 3-1 - le Pagelle di CalcioWeb : pagelle Milan-Chievo Milan (4-3-3): Donnarumma 6; Abate 6, Musacchio 5,5, Zapata 6, Rodriguez 6; Kessié 5,5, Biglia 6,5, Bonaventura 7 (76′ Cutrone 6); Suso 7, Higuain 7, Calhanoglu 5,5. All. Gattuso 6 Chievo (4-4-2): Sorrentino 6,5; Depaoli 6, Bani 5, Rossettini 5,5, Barba 5; Birsa 5, Rigoni 5 (69′ Kiyine 6), Radovanovic 5,5, Leris 5,5 (78′ Jaroszynski sv); Stepinski 6, Pellissier 6,5 (67′ Pucciarelli 6). All. ...

Highlights Serie A : Milan-Chievo. Video Gol - Pagelle e tabellino del match : A fine partita disponibili gli Highlights tra Milan e Chievo di Domenica 7 ottobre, sfida valida per l’ottava giornata della Serie A 2018/2019. La presentazione Un Milan in netta ripresa, sia di risultati che di morale, incontra un Chievo che non può più sbagliare in campionato. I rossoneri sono reduci dalla vittoria contro il Sassuolo […] L'articolo Highlights Serie A: Milan-Chievo. Video Gol, Pagelle e tabellino del match proviene da ...

Pagelle/ Milan Chievo : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 8^ giornata - primo tempo) : Le Pagelle di Milan Chievo: Fantacalcio, i voti della partita che si è giocata allo stadio Giuseppe Meazza ed è stata valida per l'ottava giornata del campionato di Serie A(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 15:58:00 GMT)