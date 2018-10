Pagelle Milan Betis | i voti della partita Europa League gruppo F - primo tempo

Highlights Europa League : Milan-Betis 0-1. Video Gol - Pagelle e tabellino : La sconfitta nel derby ha fatto male, inutile negarlo, ed i rossoneri di Gennaro Gattuso provano a dimenticare il ko tuffandosi nell’Europa League, in programma Milan-Betis. “Si deve ripartire, anche se l`amarezza rimane – dice il tecnico rossonero -. Contro l`Inter non avevamo preparato la partita per pareggiarla, mentalmente la squadra mi è piaciuta. Dovevamo […] L'articolo Highlights Europa League: Milan-Betis 0-1. ...

Pagelle Milan-Betis Siviglia LIVE - Europa League 2019 in DIRETTA : i voti della partita : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Pagelle di Milan-Betis Siviglia, sfida della fase a gironi dell’Europa League 2019 di calcio. A San Siro i rossoneri proveranno a riscattare subito la sconfitta subita nel recupero del derby con l’Inter. Sarà una partita potenzialmente decisiva per la squadra di Rino Gattuso, che si giocherà con gli spagnoli il primo posto in classifica nel Gruppo F. In campo ritroveremo Reina, portiere titolare di ...

Pagelle / Inter Milan (1-0) : Fantacalcio - i voti. Icardi e Politano sugli scudi (Serie A) : Le Pagelle di Inter Milan: Fantacalcio, i voti della partita che si è giocata allo stadio Giuseppe Meazza. Il derby è nerazzurro: lo decide Mauro Icardi nel secondo minuto del recupero(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 09:42:00 GMT)

Inter-Milan 1-0 - le Pagelle dei nerazzurri : Icardi ancora decisivo : Si è appena concluso il big match della nona giornata di campionato, il derby di Milano tra Inter e Milan, con la vittoria dei nerazzurri per 1-0 grazie al gol vittoria di Mauro Icardi, che al 92' infila di testa su cross di Matìas Vecino, approfittando di un'incertezza di Donnarumma. La squadra di Luciano Spalletti sale a diciannove punti, tornando al terzo posto e restando a due lunghezze dal Napoli, riportandosi a più uno sulla Lazio, che ...

Highlights Serie A : Inter-Milan 1-0 Video Gol - Pagelle e tabellino del match : Ecco a voi i Video e gli Highlights tra Inter Milan di Domenica 21 ottobre alle ore 20:30, sfida valida per la nona giornata della Serie A 2018/2019. Inter-Milan – Nel primo tempo fiammate da una parte e dall’altra. Un gol annullato per parte (Icardi e Musacchio), un palo colpito da De Vrij. Nel complesso […] L'articolo Highlights Serie A: Inter-Milan 1-0 Video Gol, Pagelle e tabellino del match proviene da Serie A News Calcio ...

LIVE Pagelle Inter-Milan - i voti del derby in DIRETTA : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Inter-Milan Pagelle Inter-Milan INTER Handanovic 6: Vrsaljko 6: De Vrij 6: Skriniar 6: Asamoah 6: Vecino 6: Brozovic 6: Politano 6: Nainggolan 6: Perisic 6: Icardi 6: All. Spalletti: MILAN Donnarumma 6: Calabria 6: Musacchio 6: Romagnoli 6: Rodriguez 6: Kessiè 6: Biglia 6: Bonaventura 6: Suso 6: Higuain 6: Calhanoglu 6: All. Gattuso: Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina ...

Basket - Pagelle Buducnost-Milano - Eurolega 2018-2019 : buono l’esordio di Della Valle - ma il vero solutore di problemi è Micov : L’Olimpia A|X Armani Exchange Milano ha portato a casa la sua prima vittoria nell’Eurolega 2018-2019, trovando un buon 71-82 contro il mai domo Buducnost. Di seguito le Pagelle dell’incontro appena giocato: A|X ARMANI EXCHANGE MILANO Della Valle 7: Esordisce con un tiro da tre aperto a segno su ribaltamento di James in contropiede. Colpisce ancora a inizio ultimo quarto da tre. Per farla breve, impatto notevole alla prima in ...

Milan-Chievo - le Pagelle : Suso è ispirato - Kessie si addormenta sul gol : pagelle MILAN G. DONNARUMMA 6 Non ha colpe sul gol di Pellissier. ABATE 6.5 Copre in fase difensiva e più volte si propone in attacco. MUSACCHIO 6 Tiene Pellissier, ma prima dell'intervallo gli sfugge ...

Highlights Serie A : Milan-Chievo 3-1. Video Gol - Pagelle e tabellino del match : Video gol Milan-Chievo ? La presentazione Un Milan in netta ripresa, sia di risultati che di morale, incontra un Chievo che non può più sbagliare in campionato. I rossoneri sono reduci dalla vittoria contro il Sassuolo e contro l’Olimpyacos in Europa League, sembrano aver ritrovano vena offensiva oltre a un Higuain pienamente recuperato. I clivensi […] L'articolo Highlights Serie A: Milan-Chievo 3-1. Video Gol, Pagelle e ...