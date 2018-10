Padova | nati 3 gemelli frutto di una gravidanza spontanea

caffeinamagazine

(Di giovedì 25 ottobre 2018) Parto “choc” in Italia. Un fatto raro, pensate che capita solo una volta su 240.000. Ma cosa è successo di tanto straordinario? Giulia, 22 anni, assistente alla poltrona, ha dato alla luce 3: Alessandro, Leonardo e Nicolò. È un caso rarissimo e straordinario. Perché straordinario? Perché i bambini sonodi una. Di solito le gravidanze gemellari sonodi trattamenti contro la sterilità e invece Giulia non si è sottoposta a nessun trattamento. Ed è diventata, in un colpo solo, il 22 ottobre 2018, mamma di 3 bellissimi bambini. È successo all’ospedale di Camposampiero in provincia di. Tanto per darvi un’idea di quanto il fenomeno sia pazzesco, bisogna considerare che in Veneto 41mila bambini vengono alla luce e ci vorrebbero sei anni di sale parto a pieno ritmo prima di incontrare un terzetto come loro. La neomamma e il papà Alessandro, che ...