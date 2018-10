Pace fiscale | saldo e stralcio per chi ha reddito Isee fino a 30mila euro

Blastingnews

: Pace fiscale, l’integrativa speciale «regala» agli evasori seriali fino a 48mila euro - sole24ore : Pace fiscale, l’integrativa speciale «regala» agli evasori seriali fino a 48mila euro - petergomezblog : Di Maio: ‘Al Colle è arrivato testo manipolato: c’è lo scudo fiscale per i capitali all’estero e c’è la non punibil… - matteosalvinimi : Vi saluto in diretta dal Consiglio dei ministri! Dopo averlo dimostrato su immigrazione e sicurezza, anche sui temi… -

(Di giovedì 25 ottobre 2018) Dopo il ben noto episodio della manina che avrebbe modificato il decreto, giungono novita' importanti sulla: le ultimissime notizie si riferiscono al testo approvato nel Consiglio dei Ministri sabato scorso, che ha visto la modifica dell'articolo 9 del decreto. Per un gran numero di italiani le questioni più interessanti sono ile lodelle cartelle esattoriali: pur non essendo presenti nel testo pubblicato in GU,saranno inserite con emendamento, quindi sì, i cittadini in difficolta' avranno la possibilita' di pagare i debiti in misura agevolata. Vediamo come. Condono delle cartelle Equitalia: come dovrebbe funzionare Le ultimissime sullaVIDEO riguardano in particolar modo gli aiuti previsti per i cittadini che versano in situazioni difficili, ai quali si permettera' di saldare le cartelle non pagate sulla base del ...