PACCHI BOMBA CONTRO CNN | CLINTON E OBAMA Ultime notizie | smentito ordigno a Trump | Fbi

Dal complottismo ai PACCHI bomba : * * * Mondo Vi ricordate quando Trump ha minimizzato l'allarme di Jerome Powell, il presidente della banca centrale statunitense? Forse Powell aveva ragione: la borsa statunitense ha avuto un'altra ...

Usa - resta alta l'allerta per i PACCHI bomba. Trump attacca media - : Dopo il ritrovamento di plichi esplosivi destinati a esponenti dem, il presidente attacca i mezzi di informazione ai quali chiede di "cessare le ostilità". Fbi tratta il caso come "terrorismo interno".

Caccia ai responsabili dei PACCHI BOMBA contro i leader democratici : NEW YORK - È Caccia spasmodica al responsabile - o ai responsabili - dell'ondata di rudimentali ordigni esplosivi inviati a numerosi esponenti del partito democratico e dell'intellighenzia liberal ...

Usa - PACCHI BOMBA : Fbi tratta la vicenda come terrorismo interno : I Proud Boys sono assurti di recente alla cronaca per alcuni episodi accaduti a New York, tra cui una rissa con manifestanti antifascisti che ha portato a diversi arresti. Trump: siamo uniti La Casa ...

Usa - Fbi : in giro altri PACCHI-bomba : 1.45 L'Fbi ha ammonito a restare vigili dopo la scoperta di una serie di pacchi bomba indirizzati ad esponenti dem perché "è possibile che altri pacchi siano inviati per posta in altre località". Il bureau invita a "non toccare, muovere o maneggiare alcun pacco sospetto o sconosciuto" e lancia un appello ai cittadini a fornire eventuali informazioni.

Usa - caccia all'uomo per PACCHI-bomba : 1.15 E' caccia all'uomo che ha spedito i pacchi bomba alla Cnn e a democratici di alto profilo come gli ex presidenti Bill Clinton e Barack Obama. La Cnn parla di un "possibile sospetto" mentre l'Fbi ha avvertito che potrebbero essere stati spediti altri ordigni esplosivi. In una nota, il Bureeu ha invitato "a non toccare o maneggiare pacchi sospetti o sconosciuti" perché "è possibile che altri pacchi siano stati inviati in altre location".

Usa - dai Clinton a Obama fino alla Cnn : PACCHI BOMBA contro il Partito democratico : Usa, dai Clinton a Obama fino alla Cnn: pacchi bomba contro il Partito democratico Almeno sei ordigni e altrettanti destinatari, ma nel mirino ci sono i democratici: oltre agli ex presidenti, esplosivi anche contro l’ex ministro della Giustizia, l’ex presidente del Democratic National Committee, il governatore di New York e l’emittente televisiva. Trump: “Attacchi codardi, dobbiamo stare uniti”. Il sindaco De ...

Usa - PACCHI BOMBA ai nemici di Trump in piena campagna elettorale : Il presidente, parlando a un evento alla Casa bianca, ha invitato il Paese all'unità e ha detto che "la violenza politica non ha spazio negli Usa". La sua partecipazione stasera a una manifestazione ...

PACCHI BOMBA a Obama - Clinton e Cnn - ipotesi di un unico autore : Trump: la violenza politica non ha spazio in Usa. E invoca l'unità in una nazione mai così divisa A 24 -RED 17:48 Il finanziare George Soros, Bill e Hillary Clinton, Barack Obama, la Cnn, e John ...

Usa - allarme PACCHI BOMBA a Clintone e Obama/ Ultime notizie New York : nel mirino anche Governatore NY - Cuomo : New York, allarme pacchi bomba negli Usa a Obama, Clinton e alla Casa Bianca: Ultime notizie, panico terrorismo negli Stati Uniti. Evacuata la sede della Cnn di Manhattan(Pubblicato il Wed, 24 Oct 2018 20:52:00 GMT)

Usa - allarme PACCHI BOMBA a Obama - Clinton e Casa Bianca/ New York ultime notizie : evacuata sede Cnn Manhattan : New York, allarme pacchi bomba negli Usa a Obama, Clinton e alla Casa Bianca: ultime notizie, panico terrorismo negli Stati Uniti. evacuata la sede della Cnn di Manhattan(Pubblicato il Wed, 24 Oct 2018 18:11:00 GMT)

Usa - allarme PACCHI BOMBA : coinvolti Obama e Clinton. La Casa Bianca : “Minaccia seria” : allarme negli Usa per una serie di pacchi sospetti recapitati agli uffici dell’ex presidente americano Barack Obama, all’ex segretario di Stato Hillary Clinton, a Geroge Soros e al Time Warner Center di New York, sede anche della Cnn, nel cuore di Manhattan a Columbus Circle, che è stato evacuato. I pacchi destinati a Obama e Clinton, spiegano i Servizi segreti, sono stati identificati durante lo screening come potenzialmente ...

Allarme negli Stati Uniti - intercettati PACCHI BOMBA contro Obama e i Clinton : A New York evacuato il Time Warner Center - dove ha sede la Cnn - dopo il ritrovamento di un dispositivo sospetto

PACCHI BOMBA - evacuato Time Warner a NY : 17.10 Allarme bomba anche al Time Warner Center di New York nel cuore di Manhattan, dove anche la Cnn ha i suoi uffici. Il vasto e modernissimo complesso comprende anche negozi,ristoranti, e caffetterie. E' stato evacuato per precauzione.E' a due passi dalla Trump Tower sulla Fifth Avenue e dal Central Park. Smentito invece che un pacco bomba sia stato inviato anche alla Casa Bianca a Washington. In poche ore negli Usa inercettati diversi ...