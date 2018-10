P a | stretta sull' assenteismo | presto impronte digitali per entrare in ufficio

«Pace fiscale» e previdenza : le novità stretta sulle slot - via le mini cartelle : Reddito di cittadinanza entro il primo trimestre del 2019, via alla rottamazione-ter (ma per gli evasori ci sarà il carcere)

stretta di Salvini sulla Serie A : i club pagheranno i poliziotti : I club di calcio presto potrebbero coprire i costi legati alla sicurezza assicurata dalla presenza delle forze dell'ordine allo stadio nei weekend di Serie A. Di fatto è questo il principale obiettivo ...

Auto - stretta Ue sull'inquinamento : scopri i produttori «in regola» : L'accordo europeo raggiunto in sede europea sul taglio del 35% alle emissioni di CO2 dei veicoli da raggiungere entro il 2030, richiederà un ripensamento profondo dell'industria dell'Auto.

Caso Khashoggi - l'America costretta a intervenire sull'alleato saudita : E al sesto giorno la Casa Bianca non può più far finta di niente. Il Caso Khashoggi irrompe a Washington e costringe l'amministrazione Trump a prendere posizione per quanto riguarda il giallo del giornalista saudita sparito mentre entrava nel palazzo di Istanbul dove ha sede il consolato dell'Arabia saudita. Lunedì sera, a smuoversi è stato lo stesso presidente Usa, con le sue prime dichiarazioni pubbliche, a seguito ...

stretta sulla pedofilia : "spretato" Karadima : Il giornalista ha voluto ringraziare il Papa 'perché ora le migliaia di sopravvissuti alle violenze sessuali da parte di religiosi che ci sono in tutto il mondo, e non solo quelli vittime di Karadima,...

Si estende la stretta sulla malamovida - niente alcol anche a Regio Parco : Quasi fuori tempo massimo, a fine stagione, il Comune ha deciso le aree in cui estendere la stretta sulla malamovida, che è poi lo stop alla vendita di alcol da asporto dopo le 21. E nonostante i ...

Dl Salvini : taser a vigili e stretta su nolo veicoli - LE NORME SULLA SICUREZZA : ... includendo i "presidi sanitari" le zone di particolare interessere turistico, le "aree destinate allo svolgimento di fiere, mercati pubblici spettacoli". Previsto anche il Daspo per coloro che sono ...

Ecco il decreto Salvini - stretta sui migranti e sulle case occupate : È arrivato il giorno più atteso da Matteo Salvini, quello della svolta securitaria impressa all’intero governo giallo-verde. Con l’approvazione, oggi in Consiglio dei ministri, del decreto che porta il suo nome, cambia di segno l’approccio alla materia degli sgomberi di case occupate e dell’accoglienza dei migranti. Due capisaldi della gestione pre...

Arriva la stretta di Donald Trump sulle green card : L'amministrazione guidata da Donald Trump ha preparato una proposta che andrebbe a restringere la cerchia dei fortunati migranti che potrebbero ottenere la green card È il sogno di ogni migrante che ...

Iniziati i lavori per il muro tra Usa e Messico |Annunciata anche una stretta sulle green card : Per sei dei 3.200 chilometri di frontiera, la nuova sezione sostituirà la recinzione esistente lungo la linea tra El Paso, in Texas, e Ciudad Juarez, in Messico. Il Congresso sinora ha approvato lo stanziamento di 1,6 miliardi di dollari.

Decreto sicurezza : stretta sulla protezione umanitaria : Il testo, che Salvini porterà domani nel Consiglio dei ministri prevede il raddoppio dei tempi di trattenimento nei centri di permanenza per il rimpatrio e l'abrogazione dei permessi di soggiorno per ...

Nuova stretta di Trump sui migranti : giro di vite sulla green card - : La Casa Bianca ha annunciato modifiche alle regole sull'immigrazione: niente permesso di soggiorno illimitato a chi usufruisce già di benefici pubblici come l'assistenza alimentare o i buoni per l'...

Rimpatri - Cpr e stretta sull'asilo : il piano sicurezza di Salvini : Pronti i decreti per sicurezza e immigrazione. Matteo Salvini accelera sulla stretta sui controlli dei flussi migratori e prepara per il Consiglio dei Ministri di domani un piano per ridefinire le ...

M5S - stretta sulle Regioni : 'Tagliare i vitalizi degli ex consiglieri o meno risorse' : Mantenere gli impegni tagliando gli sprechi. Questo il messaggio arrivato ieri dai vertici del governo giallo verde -Giuseppe conte, Luigi Di Maio e Matteo Salvini - al termine del vertice a palazzo ...