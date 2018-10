P A | il Consiglio dei ministri approva il Ddl concretezza

La manovra non si cambia : il Consiglio dei ministri conferma il deficit al 2 - 4 per cento - già martedì la risposta della Commissione : Se sul condono si è consumata la prima guerra tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio, sulla manovra economica il governo non ha da discutere. Anche dopo la lettera europea di richiesta di chiarimenti - si apprende da fonti di governo - l'esecutivo Conte conferma quel 2,4 per di deficit sul pil che ha fatto sobbalzare tutta l'Europa. Ne hanno parlato oggi nel consiglio dei ministri convocato dal presidente del consiglio per dirimere la lite ...

Concluso il Consiglio dei ministri - c'è l'accordo sul decreto fiscale : C'è l'accordo sul decreto fiscale tra M5s e Lega. È quanto riferiscono fonti leghiste al termine del Consiglio dei ministri. "Mi ero riservato una lettura del dl fiscale per verificare i dubbi di natura tecnica e politica. Abbiamo approvato il dl fiscale nella sua stesura definitiva", ha detto il premier Giuseppe Conte al termine del Cdm, "vengono ribadite le coordinate originarie". Pertanto il ...

Ok del Consiglio dei Ministri al dl Fisco. No a scudo penale e a cause di non punibilità : Accordo raggiunto sul decreto fisco tra M5S e Lega. Lo dichiarano in conferenza stampa, dopo tre ore di riunione in Cdm, il premier Giuseppe Conte e i due vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio. L'intesa prevede lo stralcio del cosiddetto "scudo penale" e della questione dei capitali e beni all'estero."Abbiamo approvato il decreto fiscale nella sua stesura definitiva, raggiungendo un pieno accordo" esordisce Conte, che poi entra nei ...

Dl fisco - trovato l'accordo M5s-Lega al Consiglio dei ministri - Previsto lo stralcio dello 'scudo penale' : Sabato decisivo per il governo. Dopo la crisi all'interno della maggioranza per la "manina" nel decreto fiscale, Conte ha convocato a Palazzo Chigi il Consiglio dei ministri : presenti entrambi i ...

Governo - concluso il Consiglio dei Ministri : 'Accordo Lega-M5s sul decreto fiscale' : Dopo due giorni ad altissima tensione, e dopo le schermaglie anche nella mattinata di sabato tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio , si è concluso il Consiglio dei Ministri che aveva al centro il decreto ...

Decreto fisco - c’è l’accordo M5s-Lega in Consiglio dei ministri : via il condono tombale e lo scudo penale : Via il condono tombale e lo scudo penale: il Consiglio dei ministri, seppur con tempi più lunghi rispetto ai pronostici della mattina, ha confermato il ritrovato feeling di maggioranza tra Movimento 5 Stelle e Lega. Tradotto: accordo raggiunto sul Decreto fisco dopo circa tre ore di riunione. È quanto filtra da fonti di maggioranza pentastellate. l’accordo, si apprende ancora, prevede lo stralcio del cosiddetto “scudo penale” e della ...

Consiglio dei ministri verso l’accordo su manovra. Autoriciclaggio - ipotesi stralcio : È ora cominciata la riunione di governo, durante la quale oltre al varo del decreto fiscale riscritto si farà il punto sulla linea da tenere con Bruxelles sulla manovra: la risposta alla durissima lettera dei commissari dovrà arrivare entro lunedì...

Decreto fisco - al via il Consiglio dei ministri all’insegna della pace ritrovata tra Salvini e Di Maio : È iniziato con due ore di ritardo, è stato preceduto da un vertice tra il premier e i vicepremier, ma soprattutto da un abbassamento dei toni sintomo di una pace ritrovata. Il Consiglio dei ministri che servirà a riscrivere il Decreto fisco e ad eliminare il condono tanto criticato da 5 Stelle non sarà più un gabinetto di guerra. Lo si è capito sin dalle prime dichiarazioni di giornata, con Salvini e Di Maio che hanno cambiato il registro della ...

A Palazzo Chigi il Consiglio dei Ministri - al Circo Massimo Italia a 5 Stelle : Convocato il Consiglio dei Ministri a Palazzo Chigi dal premier Giuseppe Conte per appianare le tensioni sulla bozza del decreto fiscale , stralciando il condono per gli evasori. "Oggi, 20 ottobre ...

Matteo Salvini - a poche ore dal Consiglio dei ministri detta le condizioni : 'Ora voglio una copia del decreto' : A poche ore dal Consiglio dei ministri straordinario preteso da Luigi Di Maio, Matteo Salvini mette in chiaro le condizioni per approvare una volta per tutte il decreto fiscale: 'Conte ha la mia stima ...

