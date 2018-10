Ora Solare 2018 | rischio “KO” | ecco come garantirsi un buon sonno | l’esperta svela

CAMBIO Ora 2018/ Ora legale addio - domenica torna quella solare : per l'Ue potrebbe essere l'ultimo passaggio : CAMBIO ora 2018: domenica si torna all'ora solare, ma per l'Ue potrebbe essere l'ultimo passaggio. Il presidente della Commissione Juncker ha proposto abolizione dell'obbligo di passaggio(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 14:31:00 GMT)

Ora Solare 2018 - esperto : per diversi motivi - non solo legati alla salute - “bisognerebbe mantenere l’ora legale tutto l’anno” : Portare indietro di un’ora le lancette dell’orologio non è un cambiamento da poco, e promette di rovinare il sonno di circa 250mila piccoli italiani: lo ha spiegato all’Adnkronos salute il pediatra Italo Farnetani, ordinario alla Libera Università Ludes di Malta, riferendosi al cambio dell’ora che avverrà nella notte tra sabato 27 e domenica 28 da anni. L’esperto è convinto che “per diversi motivi, non solo ...

Cambio orario : domenica si torna all’Ora Solare - bisognerà spostare le lancette indietro : Nella notte tra sabato 27 e domenica 28 ottobre alle ore 3:00, bisognerà spostare indietro di 60 minuti le lancette di tutti gli orologi per dire arrivederci all'ora legale e accogliere quella solare. Questo permetterà, almeno fino al 31 marzo 2019, di dormire un'ora in più. È vero che le mattine avranno più luce, ma allo stesso tempo le giornate saranno più corte perché il sole tramonterà prima.Continua a leggere

Lancette indietro - torna l'Ora solare. Ma potrebbe avere i minuti contati : Da domenica 28 ottobre cambia l'orario, forse per l'ultima volta. La Commissione Europea ha proposto di mettere fine all'obbligo del passaggio. Se la mozione sarà approvata, gli Stati membri potranno scegliere quale dei due orari adottare per tutto l'anno

Ora Solare : quello del 28 ottobre sarà l’ultimo cambio? : Lancette indietro di un’ora nella notte tra sabato 27 ottobre e domenica 28. Si dorme un’ora in più tornando, dalle 3 alle 2, all’ora solare che resterà in vigore fino all’ultima domenica di marzo. Almeno stando alle norme attuali, che sono però state bocciate da una consultazione realizzata dalla Commissione europea. È la Ue infatti che regola su scala continentale il passaggio uniformato tra ora astronomica e ...

Arriva l’Ora Solare : è tempo di spostare le lancette - potrebbe essere l’ultima volta : Nella notte fra sabato 27 e domenica 28 ottobre 2018 torna l’ora Solare che ci accompagnerà fino al 31 marzo del 2019: le lancette andranno spostate indietro di un’ora, dalle 03:00 alle 02:00, e gli italiani godranno così di un’ora in più di sonno, pagando lo scotto di vivere giornate con un’ora in meno di sole. Termina in tal modo, dopo 7 mesi, l’ora legale, la variazione convenzionale dell’orario ...

