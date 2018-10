Ora il Parlamento Europeo vuole bandire i partiti neofascisti e neonazisti

Dj Fabo - Cappato : “È una conquista di Fabiano. Ora Parlamento ha una grande occasione - strada è spianata” : “Il Parlamento ha una grande occasione, una forza in più. Con questo tipo di spinta e con l’impegno preso alla trattazione delle leggi di iniziativa popolare anche dal presidente della Camera, la strada è spianata perché il Parlamento legiferi sul suicidio assistito“. Commenta così Marco Cappato la decisione della Consulta arrivata oggi sull‘articolo 580 del codice penale che punisce con la stessa pena l’aiuto al suicidio e ...

"Ingerenze sui deputati". Ora il Parlamento Europeo apre un'istruttoria sulla Casaleggio Associati : Guai in vista per la Casaleggio Associati ? Il Parlamento Europeo , infatti, ha aperto un'istruttoria sulla società fondata da Gianroberto Casaleggio - e ora guidata dal figlio Davide - che gestisce ...

Decreto fiscale - Mattarella ha firmato : Ora va all’esame del Parlamento : Il presidente Sergio Mattarella ha firmato il Decreto fiscale. Lo si apprende al Quirinale. In precedenza la legge aveva avuto il via libera della Ragioneria Generale dello Stato nella tarda serata di lunedì. Il provvedimento è pronto per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, per la piena attuazione, e la trasmissione alle Camere. L'articolo Decreto fiscale, Mattarella ha firmato: ora va all’esame del Parlamento proviene da Il Fatto ...

L'Ora più buia : nell'edificio dedicato a Winston Churchill dell'Europarlamento la Commissione Ue si prepara a bocciare l'Italia : L'ora più buia per l'Italia si consumerà domattina nell'edificio intitolato allo statista britannico Winston Churchill, al Parlamento Europeo. E' lì che Jean Claude Juncker riunirà il collegio dei commissari che viene convocato ogni settimana. Di solito il collegio si tiene a Bruxelles negli uffici della Commissione a Palazzo Berlaymont. Si trasferisce invece a Strasburgo quando l'Europarlamento è riunito in ...

Per un Parlamento Europeo forte serve lo sbarramento elettOrale : E tre! Dopo due falliti tentativi, già respinti (sentenze n. 271/2010 e 110/2015), il prossimo 23 ottobre la Corte Costituzionale sarà chiamata per la terza volta a pronunciarsi, su iniziativa degli stessi promotori, sull'incostituzionalità della soglia di sbarramento del 4% prevista per le elezioni Europee.Tale soglia fu introdotta nel 2009 per ridurre l'eccessiva frammentazione politica: nel 1999, infatti, le liste che ...

Pace M5s-Lega sul decreto fiscale - Ora confronto con Ue e in Parlamento : Roma, 20 ott., askanews, - Pace fatta tra Lega e M5s. Dopo una mattinata in cui i vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio hanno continuato a punzecchiarsi a distanza, un vertice a tre con il ...

Il Parlamento Europeo discuterà nuove regole per dare più diritti ai lavOratori a chiamata : La commissione per l’Occupazione del Parlamento Europeo ha approvato una serie di nuove regole per tutelare i lavorati a chiamata impiegati dalle piattaforme on line come Uber o Deliveroo e per altri tipi di lavoratori a contratto, tra cui gli stagionali, The post Il Parlamento Europeo discuterà nuove regole per dare più diritti ai lavoratori a chiamata appeared first on Il Post.

RICOSTRUZIONE PONTE MOraNDI : M5S - “AUTOSTRADE NON CI SARÀ”/ Ultime notizie - Decreto Genova in Parlamento : PONTE Genova, Autostrade potrà demolire il MORANDI: M5s, "no passi indietro, non potrà ricostruire". Ultime notizie, progetto Aspi inviato comunque a Bucci, "in campo per altre cose"(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 13:40:00 GMT)

La maggiOranza in pieno controllo in Parlamento incassa il sì al Def : Roma per tutta la giornata è avvolta da un velo di pioggerellina inglese. Ma per qualche ora l'eco da tregenda di una Brexit all'italiana sono lontani. Per un tempo limitato, si intende. Quello che ha attraversato il dibattito alla Camera e al Senato sul Documento di economia e finanza, approvato senza sorprese, senza i cosiddetti franchi tiratori, con qualche urla, ma da decibel contenuto, al cospetto di una maggioranza che per il ...

Manovra - i primi voti del Parlamento al Def. Al Senato serve la maggiOranza assoluta. “Reddito e quota 100 da primavera” : E’ il giorno del primo timbro del Parlamento per la Nota di aggiornamento al Def. Nel pomeriggio l’Aula del Senato dovrà pronunciarsi in due votazioni. La prima, dove serve la maggioranza assoluta, è sull’autorizzazione all’aggiornamento del piano di rientro (in pratica il rinvio del pareggio di bilancio); la seconda, a maggioranza semplice, la risoluzione di maggioranza che in mattinata era ancora in ...

Le Pen : "Con Salvini una grande maggiOranza all'Europarlamento" : Roma,, askanews, - "Costituire una grande maggioranza in seno al Parlamento europeo che permetterà di mettere in opera l'Europa delle Nazioni, per la quale ci battiamo da tempo con Matteo Salvini, al ...

Decreto sicurezza - Salvini : “Fiducia? Spero di no. Vado in parlamento per migliOrare il testo” : “Spero di no. Ci sono proposte migliorative che arrivano dai sindaci e associazioni che ho già visto e sottoscriverò personalmente. Se il parlamento vuole migliorare io sono felice. Vado in parlamento sereno per migliorare un testo che porterà più sicurezza nelle città italiane”. Così il ministro dall’interno Matteo Salvini, parlando del Decreto sicurezza, alla manifestazione della Coldiretti a Circo Massimo a Roma. L'articolo ...

Decreto sicurezza - Salvini : “Ora va in Parlamento. Non mollo di un millimetro”. A Moscovici : “Europa vi schifa” : “Finalmente c’è un Decreto, a firma di Salvini, che comincia dalla settimana prossima il suo viaggio in Parlamento. Potrà essere migliorato ma non mollo di un millimetro: su espulsioni, cittadinanza, permessi umanitari non torno indietro. Sono stanco, ma contento”. Così il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini in una diretta su facebook dal suo ufficio al Viminale. Nel corso della diretta Salvini ha risposto anche ...