Ora i sindacati temono lo spezzatino di Tim

Accordo tra Anas e sindacati - tutti i lavOratori saranno ricollocati : La Spezia - Maggiori tutele per i lavoratori impegnati nei cantieri della variante Aurelia, ora fermi a causa della nota vertenza tra Anas S.p.A. e Toto S.p.A. Costruzioni Generali. Questa, in sintesi,...

Decreto Genova - sindacati e Confindustria chiedono modifiche. Cgil : “Inserire cassa integrazione per chi lavOra in zona rossa” : La necessità di modificare il Decreto Genova mette d’accordo sindacati e Confindustria. Entrambi sono scesi in piazza a Genova, con un presidio sotto la prefettura, per chiedere al governo misure concrete a sostegno della città dopo il crollo del ponte Morandi. Da un lato Cgil, Cisl e Uil lanciano l’allarme sui 45 milioni di euro che “mancano” per garantire la cassa integrazione in deroga ‘retroattiva’ ai ...

Alitalia - perché Ora i sindacati uniti minacciano lo sciopero : I lavoratori denunciano la mancanza di una prospettiva futura per l'azienda, mentre il 31 ottobre scadono Cig, contratto e procedura di vendita

Ryanair ha raggiunto un accordo con alcuni sindacati italiani per migliOrare il contratto dei suoi dipendenti : La compagnia aerea irlandese Ryanair ha raggiunto un accordo con i sindacati di categoria Fit-Cisl, Anpac e Anpav per migliorare le condizioni contrattuali del personale di cabina di base in Italia. Reuters scrive che il nuovo contratto durerà tre anni e The post Ryanair ha raggiunto un accordo con alcuni sindacati italiani per migliorare il contratto dei suoi dipendenti appeared first on Il Post.

Ponte MOrandi - la denuncia dei sindacati dei vigili del fuoco e polizia : “C’è amianto tra le macerie. Si tuteli la salute” : Lo avevano denunciato fin dal 28 agosto i vigili del fuoco dell’Usb: “Tra le macerie del Ponte Morandi ci sono detriti di amianto, bisogna attivare i protocolli di sicurezza”. Ma i primi controlli dell’Arpal erano risultati negativi e i lavori di rimozione delle macerie erano andate avanti, tra la perplessità degli addetti ai lavori che nei giorni scorsi hanno trovato purtroppo conferma ai loro timori. I tecnici di Spea, durante le ispezioni al ...

Ammortizzatori sociali - allarme sindacati : “In scadenza per migliaia di lavOratori e non più rinnovabili a causa del Jobs Act” : Ammortizzatori sociali in scadenza e non più rinnovabili a causa delle limitazioni imposte dal Jobs Act. Così dal 24 settembre sono migliaia i lavoratori a rischio licenziamento, poiché sono ancora in corso le ristrutturazioni societarie. È l’allarme lanciato dai sindacati Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil che per lunedì prossimo hanno convocato un presidio unitario dei metalmeccanici al ministro dello Sviluppo Economico per chiedere risposte ...

Anonymous torna a colpire : dopo i sindacati hackerati Ora i dati di militari in congedo : Il collettivo LulzSec Italia ha annunciato di aver trafugato e messo online decine e decine di indirizzi email di militari, probabilmente frutto di un attacco al sito dell'Unione nazionale degli ufficiali in congedo

TIM sigla accordo con sindacati per agevolare lavOratori di Genova : Teleborsa, - Anche TIM interviene a favore dei lavoratori che operano nella zona di Genova. Il Gruppo di telecomunicazioni ha siglato oggi un protocollo d'intesa con i sindacati nazionali e ...

Ilva - più assunzioni dirette e soldi per gli esodi : così Di Maio ha migliOrato il “piano Calenda” e convinto i sindacati : Da una parte 10.700 assunzioni subito in Ilva da parte di AmInvestco, la garanzia di azzerare gli esuberi rimasti nel 2023 senza tagliare gli stipendi e 250 milioni di soldi pubblici per incentivare gli esodi. Dall’altra 10mila dipendenti diretti subito riassunti più 1.500 posti di lavoro garantiti attraverso la Società per Taranto e Genova a partecipazione statale – attraverso enti locali e Invitalia – con 200 milioni per ...

Ilva - siglato l'accordo : 10.700 assunzioni. I sindacati : Ora referendum tra i lavOratori : Lo sottolinea il sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, commentando i risultati del tavolo istituzionale sull'Ilva, secondo il quale 'alla fine ha prevalso il buon senso in tutti, la politica ...

Amc - Bosco : 'Amministrazione ed azienda avviino dialogo serio con lavOratori e sindacati' : 'Dalle testate giornalistiche dei giorni scorsi avevo appreso dell'indizione nella giornata di domani, venerdì 7 settembre, dello sciopero dei lavoratori dell'Amc che provocherà inevitabili problemi ...

