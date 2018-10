Open Day Marcos Mondovì | scegli l' abito perfetto per il tuo giorno indimenticabile

Open Day a Casa Gioia : REGGIO EMILIA " Sabato 27 ottobre Casa Gioia apre le sue porte per far conoscere i servizi che, con il prezioso supporto della scienza ABA, rivolge a bambini e ragazzi con disabilità mentale, autismo e difficoltà di apprendimento a partire dai 3 anni fino all'età adulta. Per tutta la giornata, dalle 10 alle 18, il centro al ...

La K-production in Olanda e partecipa all'Open Day promosso dall'Università di Leida : Le Escape Room sono giochi ormai conosciuti in tutto il mondo ma non sono in molti ad usarle come strumento didattico: è questo il progetto portato avanti da Claudia e Ran. Nel gioco infatti si ...

CUNEO/ Giornata mondiale della psoriasi - Open Day al Carle con visite gratuite : Nell'occasione della Giornata mondiale della psoriasi, la struttura di dermatologia dell'azienda ospedaliera Santa Croce e Carle di CUNEO metterà a disposizione i propri ambulatori presso il Presidio ...

'Progetto donna' - sabato 27 ottobre l'Open Day di Euromedica dedicato alla prevenzione delle patologie al femminile : ... GINECOLOGIA - Dott.Arturo Fabra , Visita + Eco ginecologica + Pap Test, SENOLOGIA Dott.ssa Elisa Frongillo , Ecografia mammaria, CARDIOLOGIA Dott.ssa Sara Mandorla , Visita cardiologica, SCIENZA ...

Riaparte l'attività giovanile del Marsala Femminile - previsti Open Day a Marsala e Mazara : Queste le date degli open DAY nelle due Città per tutte le bambine che vogliono intraprendere questo sport: - open DAY A Marsala: lunedì 22 e lunedì 29 Ottobre 2018 ore 15.30 presso Istituto ...

L'Open Day delle strutture riabilitative cattoliche Di Maolo - Istituto Serafico : uniti per contrastare «la cultura dello scarto» : ... crescere insieme e condividere le pratiche virtuose al fine di coltivare un substrato fertile che alimenti la ricerca e il progresso scientifico per procedere e progredire in umanesimo e scienza. Il ...

Open Day alla Fondazione Mileno : 'Il nostro operare guidato dallo spirito di accoglienza' : ... Associazione religiosa istituti sociosanitari, hanno aperto le loro porte ai visitatori per "avvicinare l'opinione pubblica, gli addetti ai lavori e le istituzioni verso un mondo che pone al centro ...

Open Day strutture riabilitative : anche il Serafico di Assisi per 'abbattere barriere e pregiudizi e sensibilizzare governanti su bisogni ... : 'Mettere la scienza e la tecnologia al servizio della vita, con l'obiettivo di accompagnare le persone accolte verso nuove autonomie e traguardi', la mission del Serafico, perché 'accogliere una ...

Fertilità maschile in calo - a novembre Open Day per salute riproduttiva - : L'Organizzazione Mondiale della Sanità riconosce l'inFertilità come una vera e propria malattia sociale: un uomo su 10 nel mondo è infertile ma in molti casi il problema sarebbe reversibile e ...

Basket femminile - Serie A1 2018-2019 : le vittorie di Lucca - Schio e Torino chiudono l’Opening Day : Si è concluso a Torino l’Opening Day 2018, l’evento che apre la stagione del campionato italiano di Basket femminile. Ieri erano state disputate le prime tre partite, mentre oggi sono arrivate le vittorie del Gesam Gas&Luca Lucca, del Famila Schio e della Iren Fixi Torino. Il programma odierno è stato aperto dal derby toscano, che ha visto la vittoria di Lucca contro la neopromossa Use Bk Rosa Empoli con il punteggio di 75-67. ...

Basket femminile - Serie A1 2018-2019 : nella prima giornata dell’Opening day vincono Ragusa - Venezia e Napoli (all’overtime su San Martino di Lupari) : Si sono disputate al PalaRuffini di Torino le prime tre partite dell’opening day di Serie A1 femminile 2018-2019, spalmato su due giorni. Hanno vinto tutte e tre le formazioni più quotate: Ragusa, Venezia e Napoli. La Dike, però, ha dovuto soffrire tantissimo di fronte a San Martino di Lupari, che si conferma squadra che potrebbe compiere più di uno sgambetto in questa stagione. Domani ci sarà il restante terzetto di incontri: alle 14 ...

H-D Open Day : tutte le novità 2019 in un weekend : A pochi mesi da uno degli annunci più rivoluzionari nella storia H-D per i futuri sviluppi di prodotto, le concessionarie della rete Harley in Italia si preparano al tradizionale weekend Open Day d’autunno, il ‘porte aperte’ nel quale gli appassionati del marchio possono scoprire tutte le novità relative alla prossima stagione. Che diventa anche l’occasione […] L'articolo H-D Open Day: tutte le novità 2019 in un weekend sembra essere il ...

Basket femminile - Serie A1 2018-2019 : comincia la stagione! A Torino si parte con l’Opening Day : Riparte il campionato di Basket femminile. A Torino si disputerà la 17esima edizione dell’Opening Day, una due giorni al PalaRuffini, che vedrà in campo tutte le dodici squadre della nuova Serie A1. Si comincia sabato con il match delle 14.00 tra la neopromossa Sesto San Giovanni che dovrà vedersela contro la Passalacqua Ragusa. Un match sicuramente molto interessante, perché la società lombarda si è mossa bene sul mercato e punta alla ...