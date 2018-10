Opel Crossland X - A listino la 1 5 diesel 120 CV automatica

quattroruote

(Di giovedì 25 ottobre 2018) Laaggiorna la gamma italiana dellaX con una serie di novità, modifiche tecniche e allestimenti rivisti. Oltre a poter ordinare i rivestimenti di pelle per i sedili Agr, viene infatti introdotta un'inedita variante a gasolio con cambio automatico.Nuovo powertrain a gasolio. La crossover tedesca viene offerta in una nuova versione 1.5da 120 CV e 300 Nm con trasmissionesei marce, completa di start&stop. Questo powertrain, già omologato secondo la normativa Euro 6d-Temp e non disponibile con cambio manuale, dichiara un consumo medio di 4 l/100 km e 104-105 g/km di CO2 secondo il ciclo Nedc ricalcolato in base alle nuove misurazioni Wltp. LaX 1.5120 CVsarà proposta a partire da 23.400 euro, affiancando così ala 1.5 da 102 CV e 254 Nm, disponibile con il solo cambio manuale con prezzi da 21.400 euro. ...