OnePlus 6T | primi benchmark su AnTuTu e GeekBench

Col 5G il OnePlus 7 : debutto prioritario nei primi mesi del 2019? : OnePlus 7 potrebbe contraddistinguersi per l'adozione della tecnologia 5G, questo è quanto si può scorgere dalle recenti dichiarazioni rilasciate da Carl Pei, a margine dell'evento organizzato da Qualcomm per la presentazione del nuovo Snapdragon 675. Salito sul palco, il dirigente del brand cinese non si è fatto pregare, preannunciando che è nelle intenzioni dell'azienda di cui è rappresentante lanciare molto presto uno smartphone dotato di ...

Primissimi dettagli OnePlus 7 : soluzione estetica del tutto nuova (FOTO) : Siamo in presenza dei Primissimi dettagli relativi al OnePlus 7: potrebbe sembrarvi assurdo, anche se poi non così tanto, dato il render trapelato e che vede protagonista il prossimo OPPO R19, smartphone in programma per marzo 2019 ed ipotetico fratello gemello del flagship OnePlus dell'anno venturo. Il primo particolare che dovrebbe catturare l'attenzione degli utenti è nel notch, che per la prima volta potrebbe assumere una conformazione ad ...

Un regalo con l’acquisto di OnePlus 6T : primi indizi su omaggi e data di uscita : Cresce l'attesa attorno ad uno smartphone chiacchieratissimo in questo periodo, come il cosiddetto OnePlus 6T. Qualche giorno fa su queste pagine abbiamo condiviso con voi un punto della situazione in merito a quelle che dovrebbero essere le caratteristiche distintive del device, ma grazie alle novità emerse oggi 8 ottobre in Rete sarà possibile scendere maggiormente in dettagli. Cosa dobbiamo aspettarci per quanto concerne la data di uscita del ...