Omicidio Serena Mollicone A ‘Chi l’ha visto?’ parla la figlia del brigadiere Santino Tuzi

(Di giovedì 25 ottobre 2018) La morte diè stata a lungo al centro di ipotesi e indagini. E solo di recente è arrivata quella conferma di cui Guglielmo, il padre della vittima, è sempre stato sicuro fin dal ritrovamento del corpo della ragazza. Bisogna ritornare indietro di diciassette anni, a quel bosco del Fusinate che ha accolto i resti diper diverse ore prima che venisse ritrovato dalle autorità. Un luogo che fin da subito per papà Guglielmo non corrispondeva alla vera scena del crimine, che ha invece collegato alla Caserma di Arce al centro di tanti scandali e inchieste, l’ultima struttura certa in cui era stata vista per l’ultima volta la. Negli anni si sono susseguite diverse testimonianze sul caso. Tra cui quella di una barista che ha raccontato (e poi ritrattato) di aver visto la vittima in compagnia del figlio del maresciallo del paese, Marco Mottola. ...