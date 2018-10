Omicidio di Desirée | svolta nelle indagini | arrestati due clandestini senegalesi

Blastingnews

: mbwManzoni: Da Il Giornale - PaguroBernardo1 : mbwManzoni: Da Il Giornale - mbwManzoni : Da Il Giornale - pighettienrico1 : Desirée, la Boldrini ora batte un colpo: 'Una tana di esseri disumani' Laura Boldrini batte un colpo dopo la morte… -

(Di giovedì 25 ottobre 2018) L'della minorenne Desirée Mariottini, ragazza di Cisterna di Latina, è avvenuto nella notte tra giovedì e venerdì scorso all'interno di un cantiere abbandonato nel quartiere di San Lorenzo a Roma. Ledegli inquirenti hanno portato gia' ai primi arresti: fermati duedi 26 e 43 anni, Mamadou Gara e Brian Minteh, entrambi irregolari in Italia.di San Lorenzo,dueSecondo gli investigatori i due cittadini africani sarebbero i responsabili in concorso con altre persone in via di identificazione dell'assassinio, dello stupro e della cessione di stupefacenti alla ragazza. Tra ieri e questa mattina sono stati interrogati in questura altri sei testimoni e quattro sospettati, lacon il fermo dei dueè avvenuta ieri intorno alle 23. Secondo le prime ricostruzioni i due africani avrebbero prima somministrato ...