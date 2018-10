Omicidio Desirée | svolta nella notte | fermati due uomini | altri sotto torchio 

Omicidio Desirée a Roma - la polizia ferma due persone - : Le forze dell'ordine hanno messo in stato di fermo due cittadini senegalesi, entrambi irregolari in Italia, ritenuti responsabili, in concorso con altri, dello stupro e dell'Omicidio. Le indagini ...

Desirée Mariottini - fermati due uomini per violenza sessuale e Omicidio volontario : violenza sessuale di gruppo, cessione di stupefacenti e omicidio volontario. Due uomini, cittadini senegalesi irregolari, sono stati fermati dalla Squadra mobile di Roma e del commissariato San Lorenzo per la morte di Desirée Mariottini, la 16enne di Cisterna di Latina trovata senza vita nella notte fra giovedì e venerdì scorsi in un cantiere abbandonato di via dei Lucani, a Roma. Mamadou Gara, 26 anni e Brian Minteh, 43, sono indagati in ...

Per lo stupro e l'Omicidio di Desirée fermati due senegalesi irregolari : Svolta nelle indagini sulla morte della 16enne Desiree. Nella notte gli agenti della Squadra mobile di Roma e del commissariato San Lorenzo hanno fermato due persone, ritenute responsabili, in concorso con altre in via di identificazione, dei reati di violenza sessuale di gruppo, cessione di stupefacenti ed omicidio volontario. Si tratta di Mamadou Gara, 27 anni, e Brian Minteh, 43 anni, entrambi senegalesi ed irregolari sul territorio ...

Per lo stupro e l'Omicidio di Desirée fermati due senegalesi irregolari : Svolta nelle indagini sulla morte della 16enne Desiree. Nella notte gli agenti della Squadra mobile di Roma e del commissariato San Lorenzo hanno fermato due persone, ritenute responsabili, in ...

Omicidio Desiree - polizia opera 2 fermi : 6.35 Agenti della Squadra mobile di Roma e del commissariato San Lorenzo hanno fermato due persone nell'ambito delle indagini sull'Omicidio di Desiree, la ragazza di 16 anni trovata morta la scorsa settimana. I fermati sono due senegalesi di 26 e 43 anni, entrambi irregolari. Sono ritenuti responsabili di violenza sessuale di gruppo,Omicidio volontario e cessione di stupefacenti.Proseguono le indagini per identificare altre persone ...

Desirée - morta a 16 anni : “Drogata e violentata”|Misteri Sei interrogati per l’Omicidio : Attirata in un trappola, drogata e lasciata morire: la sedicenne vittima anche di una violenza di gruppo nel palazzo occupato di San Lorenzo. Un testimone: «Lì erano in tanti. C’era anche un’altra ragazzina che chiedeva aiuto». Si indaga per omicidio

Omicidio Desiree Mariottini a San Lorenzo : la storia della sedicenne di Latina violentata e uccisa dal branco a Roma - : La 16enne sparisce il 17 ottobre dopo una telefonata con la nonna. Viene ritrovata morta due giorni dopo in uno stabile occupato del quartiere San Lorenzo, con tracce di stupefacenti e segni di un ...

Omicidio Desirée - insulti e applausi per Salvini : 'Tornerò con la ruspa' : Il ministro dell'interno Salvini è stato contestato al suo arrivo a San Lorenzo al coro di "sciacallo, sciacallo" davanti allo stabile abbandonato di San Lorenzo dove è stata trovata morta la ...

Omicidio Desirée - Salvini a San Lorenzo : 'Tornerò con la ruspa' - : Salvini arriva a San Lorenzo tra contestazioni e applausi: "A Roma ci sono altre situazioni incredibili. Farò in un anno quello che non hanno fatto in 20". Risponde la Raggi: "La Lega non conosce la ...