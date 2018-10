Oltre ai due senegalesi fermati ci sono altre 2 persone sotto torchio per la morte di Desirée : Indagini serrate, molti testimoni e in poche ore è arrivata la svolta nell'inchiesta sulla morte di Desirée, la 16enne trovata morta la scorsa settimana in un edificio diroccato nel quartiere di San Lorenzo, a Roma. Chi era in quella struttura e ha visto cosa succedeva non ha esitato a parlare e così sono subito finiti in manette Mamadou Gara, 26 anni, e Brian Minteh, 43, ritenuti responsabili, in concorso ...

Eurozona - la crescita economica scende ai minimi da Oltre due anni : L'attività economica dell'Eurozona tocca i valori minimi da più di due anni nel mese di ottobre e l'ottimismo indica il tasso più basso in quattro anni. Nella stima flash , che analizza circa l'85% ...

I passi giusti per il lavoro - due giorni dedicati all'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro alla Mostra d'Oltremare. : Si svolgerà il 25 e 26 ottobre p.v. alla Mostra d'Oltremare una due giorni dedicata all'inserimento lavorativo dei giovani studenti in alternanza scuola-lavoro, dei giovani appartenenti alle categorie ...

Sky Arte Festival - la due giorni a Palermo ha coinvolto Oltre 5 mila persone : Con mille tremolanti lucine che hanno acceso il palco del Teatro Al Massimo venerdì sera, Brunori Sas con la sua emozionante interpretazione dell’album di Lucio Dalla “Come è profondo il mare”, ha dato il via allo Sky Arte Festival. L’evento di Sky il 12 e 13 ottobre ha “invaso” la città di Palermo con musica, Arte, incontri, concerti proiezioni e tante iniziative, per le affascinanti vie ...

Cosenza - società pubblicitaria non dichiara 4 - 5 milioni di euro ed evade Oltre 1 - 3 milioni di euro di imposte. Denunciate due persone : Cosenza - La Compagnia della Guardia di Finanza di Paola ha scoperto un evasore fiscale, che dal 2013 non ha presentato alcuna dichiarazione dei redditi pur avendo conseguito ricavi per 4,5 milioni di ...

Vicenza : Gdf sequestra beni per Oltre 190mila euro a due imprenditori/Rpt (2) : (AdnKronos) - In relazione a tali reati, altresì, è stato possibile attribuire alla società destinataria delle indagini, in assenza della predisposizione dei prescritti “modelli organizzativi” (necessari a prevenire simili condotte), la c.d. “responsabilità amministrativa degli enti”, prevista dal D

Il 2018 l'anno più caldo in Italia da Oltre due secoli : Il 2018 è l'anno più caldo per l'Italia dal 1800, quando cioè sono iniziate le rilevazioni, con una temperatura superiore di 1,53 gradi rispetto alla media. Lo dimostrano i dati Isac-Cnr, l'Istituto ...

Toyota richiama Oltre due milioni di auto ibride a rischio incidente : Toyota ha annunciato il richiamo di 2,43 milioni di auto con motorizzazione ibrida in tutto il mondo, a causa di un problema di funzionamento che può potenzialmente causare rischi di incidente. L'annuncio arriva appena un mese dopo un altro richiamo di oltre un milione di auto con la stessa ...

Arrestati due corrieri della droga con Oltre 2 kg di cocaina : Arrestati dalla Guardia di Finanza a Messina altri due corrieri della droga. Si tratta di due messinesi. Sequestrati altri due panetti di cocaina.

Auto storiche - un giro d’affari da Oltre due miliardi di euro all’anno : Quanto vale, in Italia, il fatturato annuo prodotto dai superalcolici, considerato uno tra i più redditizi a livello globale? Circa 1,2 miliardi di euro. A sorpresa, il motorismo storico lo supera, toccando la vetta di quasi 2,2 miliardi di euro l’anno: lo dice il rapporto di Istituto Piepoli presentato al Senato da ASI (Automotoclub Storico Italiano), ACI e FMI, al loro primo incontro dopo la “riappacificazione”. Lo scisma tra le prime ...

Volley : Mondiali 2018 - Oltre due milioni gli spettatori di Italia-Olanda : MILANO- L'Italia ha chiuso ieri sera la seconda Fase dei Campionati del Mondo con il match vinto contro l'Olanda. Anche ieri sera il Mediolanum Forum era gremito così come stati ancora più di 2milioni gli spettatori che hanno seguito il match in TV. Per la precisione sono ...

Il rialzo di Oltre 100 punti dello spread nel 2° trimestre "ha eroso due terzi degli utili delle principali banche italiane" : Per non prendere troppo alla leggera i rischi di un aumento incontrollato dello spread, bisogna analizzare l'impatto che ha avuto quel rialzo repentino del differenziale fra Btp e Bund nel secondo trimestre, nel pieno del processo di formazione del Governo gialloverde. Ben 110 punti base di crescita, che hanno portato il dato alla fine del primo semestre vicino ai 240 punti, valore che non si riscontrava dal lontano 2014. Ma quanto è ...

Orrore in Messico - trovati due camion frigorifero con Oltre 300 cadaveri all’interno : A Jalisco, in Messico, oltre 300 cadaveri della guerra dei narcos sono stati stipati dentro due camion frigorifero. A fare la macabra scoperta gli abitanti allarmati dall'odore nauseabondo che proveniva dagli automezzi abbandonati alla periferia di Guadalajara. Nei primi sette mesi del 2018, sono oltre 1.200 gli omicidi registrati in questo Stato messicano affacciato sull'Oceano Pacifico.Continua a leggere