Olimpia Milano-Khimki Mosca | Eurolega basket 2019 | orario d’inizio e come vederla in tv

Olimpiadi 2026 – Candidatura Milano-Cortina : in corso la prima visita tecnica del CIO : Olimpiadi: Candidatura Milano-Cortina 2026, prima visita tecnica del CIO É iniziata ieri la visita tecnica della delegazione del Comitato Olimpico Internazionale nei luoghi indicati nel progetto di Candidatura di Milano Cortina per i Giochi Olimpici Invernali del 2026. I lavori sono diretti da Diana Bianchedi, coordinatrice della Candidatura, con la partecipazione dei rappresentanti istituzionali delle città e delle regioni coinvolte nel ...

Basket - Eurolega 2018-2019 : l’Olimpia Milano cerca conferme in casa contro il Khimki Mosca : L’Olimpia Milano si trova già ad uno snodo importante della sua stagione in Eurolega. La partita di domani sera contro il Khimki Mosca è una sfida che l’Armani Exchange deve assolutamente vincere per non cancellare la straordinaria impresa del Pireo e per confermare di aver ormai raggiunto una certa continuità e soprattutto uno status importante anche in campo europeo. Milano, finora, è stata protagonista di un’ottima Eurolega. ...

Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 : dove si svolgerebbero le gare? Gli impianti e le possibili sedi delle competizioni. Rinasce la pista di bob a Cortina? : Milano e Cortina d’Ampezzo sono in corsa per ospitare le Olimpiadi Invernali 2026. La candidatura italiana se la dovrà vedere con Stoccolma (la capitale svedese ha dei problemi politici da superare, manca un governo centrale e la giunta comunale sembra contraria al progetto) e con Calgary (la città canadese deve superare il referendum cittadino del 13 novembre). Il capoluogo meneghino e la Perla delle Dolomiti sembrano essere ben messe ...

Olimpia Milano-Khimki Mosca - Eurolega basket 2019 : programma - orari - tv e streaming : Tempo di Eurolega per l’A|X Armani Exchange Milano, che nel quarto turno della massima competizione europea per club avrà a che fare con il Khimki Mosca. La formazione allenata da Simone Pianigiani è a quota 4 punti in classifica, frutto delle due vittorie in trasferta contro Buducnost e Olympiacos, mentre il Khimki è una delle due formazioni, assieme a quella montenegrina, ancora al palo. Milano arriva a questo appuntamento sulla scia di ...

Olimpiadi invernali 2026 - a Milano gli ispettori del Cio : visita al Palalido e a Santa Giulia : Partono le visite a Milano e Cortina per verificare impianti e strutture del dossier di candidatura per i Giochi

Olimpiadi : primo sopralluogo a Milano tecnici del Cio : Milano, 23 ott. (AdnKronos) - primo sopralluogo a Milano dei tecnici del Comitato Olimpico Internazionale (Cio) sugli impianti sportivi scelti come siti olimpici. "Quella di oggi -ha affermato il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana- è la prima di una serie di visite previste dal Cio per

Basket – Laborest Italia rinnova con l’AX Armani Exchange Olimpia Milano : Laborest Italia rinnova la sua partnership con la squadra di Basket AX Armani Exchange Olimpia Milano Per il secondo anno consecutivo Laborest Italia, uno dei principali player del mercato Italiano della nutraceutica, sigla un accordo di sponsorizzazione con la squadra di Basket AX Armani Exchange Olimpia Milano. Per tutta la stagione 2018-2019, la società facente parte del gruppo internazionale Uriach sarà Official Partner della squadra ...

Olimpiadi Invernali 2026 : primo test per Milano-Cortina. Oggi il sopralluogo del Cio sui siti olimpici : Oggi ci sarà il primo test importante per la candidatura di Milano-Cortina alle Olimpiadi Invernali 2026. Inizia così la fase più calda del percorso verso la votazione, che si terrà a Losanna il 23 giugno del prossimo anno. Il primo passo di questo lungo cammino è quello del sopralluogo dei tecnici del Cio sugli impianti sportivi scelti come siti olimpici. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, la visita inizierà da Milano, che metterà a ...

Olimpiadi Invernali 2026 : Milano-Cortina favorite! Governo contrario a Stoccolma - su Calgary incombe il referendum : La rincorsa a Cinque Cerchi di Milano-Cortina per l’organizzazione dei Giochi Olimpici Invernali 2026 è lanciata. Nelle precedenti giornate si è tenuto nella sede del Coni un incontro tra il presidente del Comitato Olimpico Nazionale Giovanni Malagò e i massimi rappresentanti politici interessati per la pianificazione della candidatura e c’è stata grande convinzione nei propri mezzi. Filtra, infatti, grande ottimismo su un progetto ...

