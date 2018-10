Oggi è il World Pasta Day | gli italiani i maggiori consumatori | 23 kg l’anno pro capite

WORLD WAR Z - NOVE/ Streaming video del film diretto da Marc Forster (Oggi - 23 ottobre 2018) : WORLD war Z, il film in onda su Canale NOVE oggi, martedì 23 ottobre 2018. Nel cast: Brad Pitt, Mireille Enos, James Badge Dale e David Morse, alla regia Marc Forster. Il dettaglio.(Pubblicato il Tue, 23 Oct 2018 19:20:00 GMT)

World War Z/ Sul Nove il film diretto da Marc Forster (Oggi - 23 ottobre 2018) : World war Z, il film in onda su Canale Nove oggi, martedì 23 ottobre 2018. Nel cast: Brad Pitt, Mireille Enos, James Badge Dale e David Morse, alla regia Marc Forster. Il dettaglio.(Pubblicato il Tue, 23 Oct 2018 17:02:00 GMT)

WORLD WAR Z/ Sul Nove il film con Brad Pitt (Oggi - 23 ottobre 2018) : WORLD war Z, il film in onda su Canale Nove oggi, martedì 23 ottobre 2018. Nel cast: Brad Pitt, Mireille Enos, James Badge Dale e David Morse, alla regia Marc Forster. Il dettaglio.(Pubblicato il Tue, 23 Oct 2018 12:32:00 GMT)

Tennistavolo - World Cup Parigi 2018 : conclusa la fase a gironi. Oggi inizia la seconda fase : Si è disputata nella tarda serata di ieri la prima fase della World Cup di Tennistavolo: a Parigi si sono affrontati in quattro gironi da tre i pongisti classificati dal numero nove al numero 20, per determinare gli otto qualificati al tabellone ad eliminazione diretta che inizierà quest’Oggi. Queste le otto teste di serie che entreranno in gioco: Fan Zhendong, Timo Boll, Dimitrij Ovtcharov, Lin Gaoyuan, Lee Sangsu, Tomokazu Harimoto, Wong ...

THE NEW WORLD - IL MONDO NUOVO - IRIS / Streaming video del film di Terrence Malick (Oggi - 17 ottobre 2018) : The new WORLD - Il NUOVO MONDO, il film in onda su IRIS oggi, mercoledì 17 ottobre 2018. Nel cast: Colin Farrell e Q'orianka Kilcher, alla regia Terrence Malick. Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 19:25:00 GMT)

THE NEW WORLD - IL NUOVO MONDO/ Su Iris il film con Colin Farrell (Oggi - 17 ottobre 2018) : The new WORLD - Il NUOVO MONDO, il film in onda su Iris oggi, mercoledì 17 ottobre 2018. Nel cast: Colin Farrell e Q'orianka Kilcher, alla regia Terrence Malick. Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 09:28:00 GMT)

PiOggia battente - luci al neon e un open world tutto da guidare : ecco Transmission : Grazie alla segnalazione di Eurogamer.net, abbiamo avuto modo di scoprire un interessante titolo per PC adatto a tutti coloro che amano mettersi alla guida nella notte e sotto una Pioggia battente. Oggi vi parliamo di Transmission.Transmission è opera dello sviluppatore del Regno Unito Sea Green Games ed è in lavorazione da circa febbraio di quest'anno. Il team lo definisce come l'incontro tra Euro Truck Simulator e Jalopy.ecco la descrizione ...

Worldwide Photowalk sotto la piOggia alla Garbatella : La pioggia battente che ha colpito la capitale sabato scorso non ha fermato gli amici fotografi del gruppo “Passeggiate Fotografiche a Roma” che non si sono lasciati intimorire ed hanno percorso le stradine della Garbatella portando a termine il percorso previsto per il Worldwide Photowalk, evento fotografico internazionale ideato e promosso dal fotografo americano Scott Kelby. La passeggiata fotografica che ha preso il via da Da ...

World Space Week : da Oggi al 10 ottobre la Settimana Mondiale dello Spazio : In corso fino al 10 ottobre la World Space Week, la Settimana Mondiale dello Spazio: sono in programma migliaia di eventi in oltre 80 Paesi per attirare i giovani e formare un vasto pubblico sulle tematiche spaziali. “La Settimana Mondiale dello Spazio è stata istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1999. Da allora, è cresciuta fino a divenire la più grande celebrazione dello Spazio sulla Terra“, ha ...

World Dream Day : è la giornata dedicata ai sogni - “quello che facciamo Oggi fa la differenza nel creare il mondo di domani” : Ricorre oggi il World Dream Day: un giorno dedicato ai sogni, a ciò che ispirano, e alle riflessioni a cui spingono. I sogni, che siano notturni o nel cassetto, idee o progetti concreti, sono centrali nella vita di ognuno di noi: vengono celebrati oggi, per il 7° anno consecutivo allo scopo di incoraggiare obiettivi e aspirazioni, più o meno realizzabili. L’iniziativa vuole responsabilizzare individui, famiglie, comunità e imprese in tutto ...

Monster Hunter World : disponibile da Oggi il Festival Raccolto d'Autunno : l'evento Festival Raccolto d'Autunno è da oggi disponibile in Monster Hunter World, diamo uno sguardo ai nuovi contenuti disponibili.Come riporta VG247, è stato introdotto un nuovo set di armature a tema, per mettere le mani sull'armatura a tema Halloween avrete bisogno però dei ticket-Festival. Potrete ottenere i ticket tramite gli accessi giornalieri e dalle taglie giornaliere a tempo limitato.Sono inoltre disponibili gli eventi A Royal Pain ...

Jurassic World Evolution : disponibile da Oggi l'aggiornamento 1.4 : Jurassic World Evolution si aggiorna con l'update 1.4 uscito quest'oggi, riporta Videogamer.In occasione del lancio dell'aggiornamento lo sviluppatore Frontier Developments ha lanciato un nuovo interessante trailer nel quale possiamo scoprire le novità introdotte nella patch, incluse le nuove modalità Sfida e Sandbox.La modalità Sifa è sempre stata molto richiesta dalla community attorno al gioco, essa ci da la possibilità di partire ...

Vela – Al via Oggi le regate della World Cup Serie 2019 ad Enoshima : World Cup Series 2019: prime regate oggi ad Enoshima Partono oggi le regate della prima tappa delle World Cup Series 2019, ed il primo evento del nuovo anno si tiene proprio sulle acque che ospiteranno la Vela alle Olimpiadi di Tokyo 2020, Enoshima. A circa un mese dal Campionato del Mondo a classi unificate di Aarhus, continua qui il viaggio dei numerosi velisti verso i Giochi Olimpici giapponesi che si terranno qui tra meno di due anni. ...

World of Warcraft : Battle for Azeroth : disponibili da Oggi una nuova incursione - il Fronte di Guerra - le spedizioni mitiche con Chiavi del Potere e molto altro : Che voi siate dell'Orda o dell'Alleanza, preparatevi a una nuova sfida! A partire da oggi, numerosi nuovi contenuti saranno disponibili per World of Warcraft: Battle for Azeroth, inclusa la prima incursione dell'espansione, Uldir, la prima stagione di spedizioni mitiche con Chiavi del Potere, la stagione del PvP classificato e l'inizio del ciclo del Fronte di Guerra. nuova incursione: Uldir Uldir è ora disponibile in modalità ...