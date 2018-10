Occhi della politica puntati sullo spread | ma la manovra non cambia

Occhi al cielo : lo spettacolo della luna piena dall'Italia agli Usa : Tanto gigantesca quanto luminosa. Dalla serata di mercoledì 24 ottobre è spuntata in cielo una luna particolarmente grande e brillante, anche se in realtà si tratta di un comune plenilunio,. E' il ...

Gianluca ZilOcchi riconfermato segretario generale della Cgil di Piacenza : Moretti all'Isii Marconi: formazione tecnica, ricerca, sviluppo, ma anche umanesimo 3 Agriturismi Coldiretti: Roberta Gualtieri nuovo presidente Terranostra Emilia Romagna 4 'Più che la fame, il ...

Angelo Ciocca - eurodeputato della Lega - calpesta le carte di Moscovici sotto gli Occhi increduli del commissario Ue : Siparietto sovranista al termine della conferenza stampa del commissario europeo agli Affari economici, Pierre Moscovici, dove è stato spiegato perché la Commissione Ue ha bocciato la manovra economica del governo italiano.L'eurodeputato leghista Angelo Ciocca ha infatti calpestato le carte di Moscovici sotto gli occhi increduli dello stesso commissario. Poi ha porto la sua mano al commissario che non ha ricambia il gesto, lo ha ...

Pallanuoto - Serie A1 2018-2019 : i migliori italiani della seconda giornata. Occhio al millennial Antonucci - Panerai e ROcchi trascinano Trieste : La seconda giornata della Serie A1 di Pallanuoto vive ancora della querelle tra Pro Recco e Posillipo sulla gara non disputata sabato. Mentre si attendono le decisioni del Giudice Sportivo in merito, vincono BPM Sport Management e Brescia. In coda punti pesanti per Trieste e Lazio, infine successi anche per Roma e Napoli. Andiamo a scoprire i migliori italiani del secondo turno della Serie A1 di Pallanuoto. Stefano Luongo (BPM Sport Management): ...

Occhi puntati su spread e reazione della Borsa : Milano - Indipendentemente da quale sarà l'andamento nella giornata odierna dello spread e di Piazza Affari dopo la bocciatura impressa nella notte di venerdì scorso da Moody's al debito sovrano ...

Maltempo - grandine e allagamenti a Roma : zona est della Capitale in ginOcchio - trasporti nel caos e centinaia di interventi : Una intensa ondata di Maltempo, con pioggia e grandine, ha investito Roma, colpendo in particolare il quadrante est della città. trasporti nel caos: 6 stazioni della metropolitana sono state chiuse e sono state riaperte solo questa mattina (stazioni della metro A Colli Albani, Lucio Sestio, Cinecittà, Numidio Quadrato, Porta Furba Quadraro e Pietralata della metro B), mentre ritardi si sono registrati sulle linee bus. centinaia gli interventi ...

Notte della Luna - questa sera Occhi all’insù per ammirare il nostro satellite. E ci saranno anche le stelle cadenti : Luna e stelle cadenti, questa sera tutti con gli occhi puntati verso il cielo che ci riserverà uno spettacolo davvero unico, complici anche le temperature ancora miti. Tutti i telescopi sono puntati verso la Luna per l’International Observe the Moon Night, l’iniziativa mondiale inaugurata dalla Nasa dal 2010 per scoprire e osservare il nostro satellite, celebrando le connessioni culturali e personali che tutti hanno con l’affascinante vicina ...

Grande Fratello Vip - il segreto di Fabio Basile non sfugge agli Occhi degli inquilini della casa : ecco cos'è : Per questa terza edizione del Grande Fratello Vip ancora non è stato eletto un vincitore ufficiale ma nella casa qualcuno si è già aggiudicato un premio. Si tratta di Fabio Basile che ha battuto la ...

E’ la “Notte della Luna” : stasera Occhi puntati sul nostro satellite - centinaia di eventi in tutto il mondo : Milioni di occhi, in tutto il mondo, saranno puntati al cielo stasera: è la “Notte della Luna” “InOMN”, o “International Observe the Moon Night”), un appuntamento annuale dedicato all’osservazione dell’unico satellite naturale della Terra. L’International Observe the Moon Night è un’iniziativa targata NASA che coinvolge, a livello mondiale, istituzioni, ricercatori e appassionati per ammirare, fotografare e ...

Arriva la “Notte della Luna” : milioni di Occhi puntati sul nostro satellite per un appuntamento imperdibile : milioni di occhi, in tutto il mondo, saranno puntati al cielo il 20 ottobre 2018, la “Notte della Luna” “InOMN”, o “International Observe the Moon Night”): si tratta di un appuntamento annuale dedicato all’osservazione dell’unico satellite naturale della Terra. L’International Observe the Moon Night è un’iniziativa targata NASA che coinvolge, a livello mondiale, istituzioni, ricercatori e appassionati per ...

Ha un parassita di 15 centimetri nell’Occhio : il video della rimozione è virale : Si chiama filariosi oculare e vi farà passare la fame… Un video ripugnante che ha fatto il giro del mondo mostra il momento in cui un medico rimuovere un lunghissimo verme dall’occhio di un uomo. La storia – che ha per protagonista un uomo che ha preferito mantenere l’anonimato – è ambientata in India. Ma come è successo? Oddio, che orrore. Partiamo dall’inizio: l’uomo ha iniziato a sentire un fastidioso prurito all’occhio. Si trattava di ...

INFORTUNIO DYBALA/ Ultime notizie : ghiaccio sul ginOcchio - paura per il giocatore della Juventus : INFORTUNIO DYBALA, Ultime notizie: piccolo problema al ginocchio per il giocatore della Juventus impegnato nella sfida amichevole tra Argentina e Brasile(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 01:47:00 GMT)

Infortunio Dybala/ Ultime notizie : ghiaccio sul ginOcchio - paura per il giocatore della Juventus : Infortunio Dybala, Ultime notizie: piccolo problema al ginocchio per il giocatore della Juventus impegnato nella sfida amichevole tra Argentina e Brasile(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 01:25:00 GMT)

Travolto e ucciso da un’auto sotto gli Occhi della moglie. Una scena atroce : Travolto e ucciso da un’ auto mentre tornava a casa con la moglie. Succede a Falconara, vittima dell’incidente mortale è un 68enne, Enrico Orlandini. Molto conosciuto in città dove per anni aveva gestito una pizzeria. L’incidente è accaduto sotto gli occhi della moglie che, alla vista del marito Travolto e ucciso da un’ auto ha accusto un malore ed è stata immediatamente trasferita al pronto soccorso di Torrette. L’investitore, un operaio ...