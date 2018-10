Occhi al cielo | lo spettacolo della luna piena dall' Italia agli Usa

Occhi al cielo al Parco astronomico di Rocca di Papa : ecco il ricco programma di Astroincontri : Spettacoli multimediali nel Planetario, appuntamenti per i più piccoli all’insegna del gioco e della scoperta, incontri con ricercatori per esplorare temi scientifici di forte attualità ed eventi su temi legati alla passione astrofila, sempre abbinati all’immancabile ed emozionante osservazione del cielo notturno con i telescopi. Questo il ricco programma di Astroincontri del mese di ottobre al Parco astronomico “Livio Gratton” di Rocca di Papa . ...

Mondiali ciclismo 2018 – Il ct Cassani alza gli Occhi al cielo : “Scarponi sarà il nostro nono uomo” : Il commissario tecnico della Nazionale Italiana ha sottolineato come sarà il compianto Michele Scarponi il nono uomo che aiuterà gli azzurri alla scalata mondiale L’ora x si avvicina, la Nazionale italiana di ciclismo si prepara alla gara che vale un’intera stagione. Domani si va in strada per prendersi la gloria, per scalare quella salita da tutti soprannominata ‘Inferno’. Molti saranno coloro che alzeranno ...