Oblivion film stasera in tv 25 ottobre | cast | trama | curiosità | streaming

cubemagazine

: Mercoledì trasmettono Harry Potter e giovedì il film 'Oblivion' ?? - EdvigeDelleNevi : Mercoledì trasmettono Harry Potter e giovedì il film 'Oblivion' ?? - consigliacq : I PRODOTTI DEL MOMENTO nella categoria FILM e TV : #9: Oblivion (Blu-Ray) - ScrambleFaceboo : scatti rubati dal set di Top Gun 2 Joseph Kosinski, già regista di Oblivion, si occuperà della regia. Seguito del… -

(Di giovedì 25 ottobre 2018)è ilin tv giovedì 252018 in onda in prima serata su Italia 1. La pellicola diretta da Joseph Kosinski ha come protagonisti Tom Cruise e Morgan Freeman. Di seguito ecco, scheda,dele dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TVin tv:e scheda USCITO IL: 11 aprile 2013 GENERE: Avventura, Azione, Fantascienza ANNO: 2013 REGIA: Joseph Kosinski: Tom Cruise, Morgan Freeman, Nikolaj Coster-Waldau, Olga Kurylenko, Zoe Bell, Melissa Leo, Andrea Riseborough DURATA: 110 minutiin tv:Nel 2077 la Terra vive un momento terribile dopo decenni di guerra contro una terrificante minaccia conosciuta come Scavs. La Terra è un pianeta arido e devastato da cui i pochi uomini sopravvissuti devono ...