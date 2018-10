: • News • #Nyt:Cina e Russia spiano telefono Trump - Cyber_Feed : • News • #Nyt:Cina e Russia spiano telefono Trump -

L'intelligence Usa ha accertato cheascoltano spesso le telefonate personali die usano le informazioni che ottengono per gestire meglio i rapporti col presidente e condizionare la politica americana. Lo rivela il New York Times. Le intercettazioni sono agevolate dal fatto che, nonostante i moniti degli 007, usa frequentemente il suo iphone personale per chiamare gli amici e consultarsi con loro.I cinesi ne approfitterebbero in particolare per evitare l'escalation della guerra dei dazi(Di giovedì 25 ottobre 2018)