Nyt : Cina e Russia spiano telefono Trump : 4.53 L'intelligence Usa ha accertato che Russia e Cina ascoltano spesso le telefonate personali di Trump e usano le informazioni che ottengono per gestire meglio i rapporti col presidente e condizionare la politica americana. Lo rivela il New York Times. Le intercettazioni sono agevolate dal fatto che Trump , nonostante i moniti degli 007, usa frequentemente il suo iphone personale per chiamare gli amici e consultarsi con loro.I cinesi ne ...

Moda - Nyt contro 'Made in Italy' : sarte trattate come in Cina : New York, 20 set., askanews, - 'Migliaia di lavoratrici sottopagate creano indumenti di lusso senza contratto o assicurazione'. In un articolo pubblicato oggi, dal titolo 'Inside Italy's Shadow ...