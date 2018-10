Nyt | ' Russi e cinesi ascoltano le telefonate di Trump' Pechino chiede le scuse

ilmessaggero

: Nyt, russi e cinesi ascoltano le telefonate di Trump. Pechino: «Nessuna interferenza» - ilmessaggeroit : Nyt, russi e cinesi ascoltano le telefonate di Trump. Pechino: «Nessuna interferenza» - AS3691 : RT @Corriere: Usa, NYT: «Russi e cinesi ascoltano le telefonate personali di Trump» - jakezartman : RT @Corriere: Usa, NYT: «Russi e cinesi ascoltano le telefonate personali di Trump» -

(Di giovedì 25 ottobre 2018) ...stati alterati dalla National Security Agency per limitare le sue capacità - e vulnerabilità - e un terzo cellulare che non è diverso in nulla dalle centinaia di milioni di iPhone in uso nel mondo. ...