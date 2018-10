Nuove date per la beta di Fallout 76 su Xbox One | quando per PC e PS4

Aggiunte Nuove date al tour di Alessandra Amoroso nel 2019 : il calendario aggiornato : Per la terza volta sono state Aggiunte delle date al tour di Alessandra Amoroso, che in poco tempo ha già venduto migliaia di biglietti per i concerti che si terranno nel 2019. Il 5 ottobre è uscito il suo nuovo progetto per i primi dieci anni di carriera, intitolato “10”, con cui ha debuttato prima in FIMI. Oggi è stato pubblicato il videoclip del secondo singolo estratto dall’album, “Trova un modo”, dopo il primo presentato ad agosto ...

Nuove date di Ultimo nel 2019 : i nuovi concerti nei palasport : Nuove date di Ultimo nel 2019 si aggiungo al tour di concerti nei palazzetti annunciato per il prossimo anno. A mesi dall'avvio della tournée live, il cantautore romano comunica l'aggiunta di nuovi eventi che si terranno rispettivamente ad aprile e a maggio. Tre le Nuove date della tournée 2019: Eboli, Bari e Napoli. Il 27 aprile, Ultimo sarà al Pala Sale di Eboli per poi spostarsi a Bari, per un concerto al Pala Florio, il 30 aprile. La ...

Nuove date per il tour di Irama nel 2019 : tutti i concerti e le info sui biglietti in prevendita : Nuove date sono in programma per il tour di Irama nel 2019. La tournée partirà il 28 febbraio e proseguirà fino al prossimo 5 aprile quando il cantante sarà in concerto al Mediolanum Forum di Assago (Milano), primo ed unico appuntamento live in un palazzetto dello sport. Il tour di Irama nel 2019 inizierà da Torino con un concerto il 28 febbraio ed uno il 1 marzo. A seguire, l'artista sarà dal vivo a Bologna, Napoli e Roma (tripla data ...

Posticipato il tour dei Negramaro : le Nuove date dell’Amore Che Torni Tour Indoor 2019 : Era previsto per la fine del 2018 il nuovo Tour dei Negramaro, ma le ultime notizie riguardano uno spostamento delle date e un rinvio al 2019. La band non ha passato un periodo facile a causa delle condizioni di salute del chitarrista Emanuele Spedicato, ora per fortuna fuori pericolo e dimesso poche ore fa. Per questo motivo il Tour dei Negramaro verrà Posticipato al nuovo anno nelle stesse città prima stabilite. L’ “Amore che Torni Tour ...

Alessandra Amoroso aggiunge sei Nuove date in tutta Italia : il tour 10 è già da record : I dieci anni di carriera stanno regalando ad Alessandra Amoroso numerose soddisfazioni. A grande richiesta si aggiungono sei nuove date al tour 10, previsto per la primavera del 2019 in tutta Italia. Per celebrare questo importante traguardo, l'artista lanciata dal talent-show Amici di Maria De Filippi ha deciso infatti di intraprendere una tournée che la portera' in ogni singola regione. Intanto, gli appuntamenti per il firma-copie stanno ...

Biglietti in prevendita per le Nuove date del tour di Alessandra Amoroso per 10 al via nel 2019 : Le nuove date del tour di Alessandra Amoroso arrivano all'indomani dal riconoscimento del disco d'oro per 10, suo ultimo disco di inediti rilasciato il 5 ottobre scorso e dal quale ha già estratto La Stessa e Trova un modo, arrivato nel giorno del rilascio dell'album. Sono 5 le date del tour già al raddoppio, con la nuova data del 6 maggio al Palapartenope di Napoli. I Biglietti sono in prevendita dal 16 ottobre a partire dalle ore 18. I ...

Nuove date dei Maneskin dopo il sold out a Roma - Milano e Bologna : biglietti in prevendita e calendario aggiornato : Nuove date dei Maneskin sono state annunciate dopo un triplo sold out messo a segno nelle città di Roma, Milano e Bologna. I concerti previsti nelle tre città italiane raddoppiano per consentire a tutti i fan interessati di acquistare i biglietti per i tre live attesi nel 2019. Le Nuove date dei Maneskin per il tour 2019 seguono l'annuncio dell'album Il ballo della vita, primo progetto discografico del gruppo di X Factor dopo l'ep d'esordio ...

Concerti dei Subsonica nel 2019 - annunciate due Nuove date : info biglietti in prevendita : I Concerti dei Subsonica nel 2019 si arricchiscono di due nuove date. Il gruppo di Samuel e Boosta ha presentato il disco del ritorno in musica della band a Castel Del Monte, approfittando dell'occasione per annunciare che le date di Torino e Milano con biglietti che saranno presto in vendita per i Concerti del 15 e 19 febbraio prossimi. I biglietti saranno disponibili con la modalità di consegna tramite corriere espresso oppure con ritiro ...

Ufficiali le Nuove date del tour di Claudio Baglioni a Pesaro e Caserta : info biglietti in prevendita : Le nuove date del tour di Claudio Baglioni vanno ad aggiungersi alla lunga lista di concerti che l'artista romano ha pensato per Al Centro. Si aprono quindi a grande richiesta le date al Pala Decò di Caserta e quella all'Adriatic Arena di Pesaro. Il palco sarà ancora quello a 360° che ha visto un Claudio Baglioni all'assalto dell'Arena di Verona, con prima data trasmessa su Rai1 con un grande spettacolo che ha anticipato il tour indoor nelle ...

Concerti di Antonello Venditti nel 2019 - biglietti in prevendita per le Nuove date di Sotto il segno dei pesci : Dopo lo show all'Arena di Verona, sono ufficiali i nuovi Concerti di Antonello Venditti nel 2019 per Sotto il segno dei pesci. Dopo le due date al Palalottomatica di Roma, l'artista ha ora reso noti i nuovi appuntamenti con il tour che continuerà nei primi mesi del prossimo anno. I biglietti per assistere ai Concerti sono in prevendita su TicketOne e in tutti i canali abilitati a partire dalle ore 16 del 2 ottobre. Sarà possibile acquistare ...

Ufficiali le Nuove date dei Thegiornalisti nel 2019 : info e biglietti in prevendita : Sono finalmente Ufficiali le nuove date dei Thegiornalisti nel 2019. Il gruppo di Tommaso Paradiso è ora pronto a tornare con un'altra serie di concerti con i quali andranno a supportare Love, nuovo disco di inediti che hanno rilasciato il 21 settembre scorso e dal quale hanno già rilasciato il singolo New York. Le prime date furono annunciate nel corso della loro ospitata al Festival di Sanremo, nel quale ebbero occasione di duettare con ...

Rinviati i concerti di Laura Pausini a Eboli del 25 e 26 settembre : Nuove date e rimborso biglietti : I concerti di Laura Pausini a Eboli sono Rinviati. Di pochi minuti fa, l'annuncio del forfait dell'artista di Solarolo per febbre alta e otite, che le avrebbe impedito di salire sul palco per la doppia data sold out al PalaSele della città campana. Le due date sono già riposizionate in calendario, per le serate del 3 e 4 novembre. I biglietti rimangono quindi validi per i prossimi appuntamenti che vedranno l'artista tornare in Campania per ...

