Nuoto - due giorni di spettacolo a Torino : appuntamento il 20 e 21 dicembre per l’Energy for swim 2018 : Si tratta di un evento in programma il 20 e 21 dicembre in cui parteciperanno molti degli atleti più forti del mondo Due giorni di Nuoto-spettacolo con Energy for swim 2018 all’indomani dei campionati mondiali di Hangzhou. Non finisce mai l’inverno del grande Nuoto grazie alla Federazione italiana Nuoto che, in collaborazione con il Comune di Torino, organizzerà un evento il 20 e 21 dicembre cui parteciperanno molti degli ...

PallaNuoto - al via la seconda fase di Champions League : sedici le squadre divise in due gironi : Si comincia nella giornata di oggi, le sedici squadre scenderanno in vasca nella prima giornata degli ottavi di finale, che si concluderanno il 15 maggio Mercoledì 17 ottobre prende il via la seconda fase della Champions League. divise in due gironi, le dodici squadre che hanno ricevuto la Wild Card, più le quattro che hanno affrontato i gironi eliminatori, scenderanno in vasca nella prima giornata degli ottavi di finale, che si ...

LIVE Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 in DIRETTA : martedì 9 ottobre. Fantastico oro nel canottaggio col due senza maschile di Zamariola-Castelnovo!!! Ceccon e Pirovano avanzano nel Nuoto : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Olimpiadi Giovanili 2018, terza giornata delle gare in programma a Buenos Aires (Argentina). Un day-3 in cui l’Italia va a caccia di altre medaglie d’oro, dopo essersi sbloccata ieri con la vittoria nella scherma di Davide di Veroli. Proprio dalla pedana potrebbe arrivare la terza medaglia di questa rassegna olimpica e questa volta con Filippo Macchi, che punta al podio nel fioretto ...

Nuoto - Olimpiadi Giovanili 2018 : Thomas Ceccon conquista due medaglie - Burdisso in finale nei 100 farfalla. I risultati e i podi di oggi : Seconda giornata di gare per il Nuoto alle Olimpiadi Giovanili 2018 in corso di svolgimento a Buenos Aires (Argentina). Nella tarda serata italiana si sono assegnate le medaglie e c’è stata gloria anche per l’Italia. 100 METRI DORSO (MASCHILE) – Clicca qui per la cronaca, Thomas Ceccon ha conquistato il bronzo. 200 METRI MISTI (MASCHILE) – Clicca qui per la cronaca, Thomas Ceccon ha conquistato ...

Cip Umbria : Riccardo Menciotti un oro e due bronzi agli Europei paralimpici di Nuoto di Dublino : ... ha vinto l'oro il primo giorno di gare , lunedì 13 agosto, nella staffetta 4x100 stile libero con il tempo di 3'50"86 , crono che si avvicina molto al record del Mondo di 3'48"10, . Il poker ...