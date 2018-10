NSA «Gli iPhone di Trump sono spiati da Cina e Russia»

Dettagli inquietanti sulla vicenda dell’hotel Rigopiano : “Mentre si scavava qualcuno già peNSAva a come salvarsi a livello giudiziario” : “Un’inchiesta del TG3 Abruzzo sta portando alla luce Dettagli inquietanti sulla vicenda dell’hotel Rigopiano, distrutto da una valanga il 18 gennaio 2017. Dagli elicotteri che non sono stati fatti decollare alle riunioni che si sarebbero svolte dopo la tragedia per fare in modo di “aggiustare” i verbali riguardanti le operazioni di soccorso“: lo spiega in una nota Radio Cusano Campus. “Quel giorno, dalle 9:30 di mattina, noi volevamo ...

Joerg Eberhart : "LufthaNSA resta interessata a Alitalia. Ma bisogna tagliare" : Il presidente di Air Dolomiti: «Pronti a parlare col governo. Bene le Fs, però servono infrastrutture adeguate e investimenti notevoli»

Sondaggi politici - cosa peNSAno gli italiani delle misure previste dalla legge di bilancio : Un Sondaggio dell'Istituto Demopolis sonda l'opinione degli italiani sulle misure contenute nella legge di bilancio varata dal governo M5s-Lega. La rilevazione prende in esame sia le norme maggiormente apprezzate dagli elettori, sia il parere del campione intervistato su quota 100, pensioni d'oro e reddito di cittadinanza.Continua a leggere

Previsioni Meteo : si risveglia l'Atlantico - inteNSA perturbazione in Italia nel week-end : intensa perturbazione in arrivo sull'Italia, tanto maltempo da nord a sud nel week-end! Previsioni Meteo / Il caldo e secco vento di Foehn che sta interessando il nord Italia e che sta purtroppo...

Francesco Mandelli : "Un film sul bullismo peNSAndo a mia figlia quando sarà grande" : La svolta del comico famoso con "I soliti idioti": "Ora che sono padre ho voluto affrontare un tema serio con delicatezza"

Tagli all editoria - Mattarella 'Sostegno pubblico indispeNSAbile per i giornali italiani all estero' : ROMA - 'Il sostegno pubblico è indispensabile per la stampa e l'editoria in lingua italiana all'estero'. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella pianta un nuovo paletto a tutela della libertà ...

Sindacato : UNSA-Confsal - Massimo Battaglia rieletto segretario generale : Paestum (Salerno), 22 ott. (Labitalia) - L’assemblea dei 300 delegati Unsa-Confsal, riunitasi al [...]

Tutti vogliono Ibrahimovic : il Real Madrid ci peNSA per gennaio : Lo svedese continua a segnare con i LA Galaxy in MLS, ma i Madridisti lo vorrebbero per risolvere il mal di gol

A Mattino Cinque la lotta delle famiglie di migranti di Lodi contro il caro-meNSA nelle scuole : I genitori stranieri di Lodi continuano a chiedere l'abolizione della norma che prevede l'obbligo di certificazione di non possedimenti nei loro paesi d'origine. Dall'altra parte c'è invece Sara ...

Cosa peNSAno gli spacciatori canadesi della legalizzazione? : Dal 17 ottobre, il Canada è il secondo paese al mondo in cui la cannabis a scopo ricreativo è legale . Se ora i consumatori possono andare in un negozio o su un sito per comprare legalmente quello di cui hanno bisogno, perché dovrebbero chiamare ...

RETROSCENA | Uomini e Donne : nessun ritorno di Costantino - gli autori peNSAno ad un altro ex tronista : Per lui neanche il 'Grande Fratello Vip' albanese. Ecco cosa succede dietro le quinte del dating show di Canale 5

L'ItalVolley torna a casa - che accoglienza a MalpeNSA! Mazzanti : 'Tutto inaspettato - sono orgoglioso di loro' : "Quante emozioni ho vissuto? Davvero tante - ha poi aggiunto Mazzanti ai microfoni di Sky Sport -. Ieri è stata una giornata difficile perché c'era rammarico, ci siamo andati veramente vicino. La ...

Lo straziante diario di famiglia “Beautiful Boy” è la coNSAcrazione di Timothée Chamalet : Ricordate quel magico verso di John Lennon che dice: "Life is what happens to you while you're busy making other plans " (La vita è quello che succede mentre stai facendo altri progetti)? Quel verso di "Beautiful Boy" potrebbe compendiare la programmazione della quarta giornata della Festa del Cinema di Roma, tanto più che "Beautiful Boy", di David Verbeek, è uno dei titoli di punta.Brad Pitt firma tra i produttori questo ...