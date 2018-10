Norvegia | tassi fermi allo 0 | 75% dopo la stretta di settembre

Norvegia : primo rialzo dei tassi in 7 anni - ma la corona reagisce con un tonfo : La Norges Bank, banca centrale norvegese, ha aumentato il livello dei tassi di interesse per la prima volta in sette anni in scia alla forza dell'economia norvegese complice l'aumento dei prezzi del petrolio, La Norvegia è il maggior produttore di petrolio dell'Europa occidentale,.