Norges Bank conferma tassi d' interesse invariati allo 0 | 75%

finanza.lastampa

: RT @marcosabait: Come funziona una banca centrale in uno stato sovrano: la Norvegia - maryposavyola : RT @marcosabait: Come funziona una banca centrale in uno stato sovrano: la Norvegia - TommyBrain : RT @marcosabait: Come funziona una banca centrale in uno stato sovrano: la Norvegia - iezed : RT @marcosabait: Come funziona una banca centrale in uno stato sovrano: la Norvegia -

(Di giovedì 25 ottobre 2018) Nel giorno in cui si attende che la BCE si pronunci in materia did', la, banca centrale norvegese,d'0,75%. Nessuna sorpresa, ...