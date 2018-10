Nora | amore mio | vorrei che tu frustassi la mia carne nuda James Joyce e le

huffingtonpost

(Di giovedì 25 ottobre 2018) "Un'indomabile lussuria mi anima nei tuoi riguardi", scriveva. E non si tratta di una frase contenuta in un suo romanzo o in un suo racconto, bensì in una missiva indirizzata alla moglieBarnacle e datata 1° dicembre 1909.Nella stessa lettera leggiamo: "Sei la mia cara piccola serva", "Tu, una prostituta dagli occhi bizzarri". Il documento - battuto all'asta Sotheby's per oltre 240mila sterline una quindicina d'anni fa - venne spedito damentre si trovava in quel di Dublino, in un periodo di forzata separazione dalla consorte. Nel 1909, infatti, l'autore era dovuto tornare in Irlanda, lasciandoe i figli nella dimora di famiglia a Trieste. Lontananza e nostalgia furono, dunque, il motore di quelle parole.C'è da specificare che la missiva di quel primo giorno di dicembre non è l'unica testimonianza di corrispondenza erotica tra lo ...