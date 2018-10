Non solo smartphone | Samsung sta progettando anche un notebook con display AMOLED

Pensioni - Di Maio : 'Quota 100 è strutturale - Non solo per il 2019' : "Questa cosa che quota 100 varrà per un solo anno non so dove se le siano inventata. Quota 100 è una misura strutturale, perché se abbiamo promesso di superare la Fornero sulle Pensioni, la Fornero si ...

Giorgetti : 'Tifosi violenti - Non è solo un problema della Juve : Il Ministro Giorgetti , sulle pagine de La Gazzetta dello Sport , spiega il caso Juve : 'Bisogna sempre distinguere: una cosa è la tifoseria organizzata, un'altra la presenza dei violenti - le sue parole -. E su questo piano il problema non riguarda certo ...

Ora Solare 2018 - esperto : per diversi motivi - Non solo legati alla salute - “bisognerebbe mantenere l’ora legale tutto l’anno” : Portare indietro di un’ora le lancette dell’orologio non è un cambiamento da poco, e promette di rovinare il sonno di circa 250mila piccoli italiani: lo ha spiegato all’Adnkronos salute il pediatra Italo Farnetani, ordinario alla Libera Università Ludes di Malta, riferendosi al cambio dell’ora che avverrà nella notte tra sabato 27 e domenica 28 da anni. L’esperto è convinto che “per diversi motivi, non solo ...

Due anni di aggiornamenti Android e Non solo : nuovi obblighi per i produttori di smartphone : Novità importanti per gli utenti in possesso di uno smartphone che saranno più tutelati dall’azienda Google sul tema aggiornamenti Android, relativi in modo specifico alla sicurezza. Più nel dettaglio l’azienda di Mountain View ha stilato una nuova ed interessante regola per tutte le aziende che usufruiscono del suo sistema operativo. In poche parole tutte le aziende produttrici di smartphone Android dovranno necessariamente garantire almeno due ...

Marquez e colleghi a tu per tu con koala - serpenti e Non solo… I piloti alla scoperta dell’Australia [GALLERY] : I piloti di MotoGp, Moto2 e Moto3 in Australia alle prese animali tipici del luogo: koala, mucche, pecore, canguri e serpenti stregano Marquez&Co Valentino Rossi, Marc Marquez, Alvaro Bautista e tanti altri piloti di MotoGp, Moto2 e Moto3 si sono riuniti in questo giovedì pre weekend di gara per conoscere meglio le tradizioni australiane. A Phillip Island i motociclisti si sono dedicati a sfamare i koala con foglie di eucalipto, ...

Non solo Brozovic : da Marcelo a Coutinho - "nascondino" dietro la barriera : Inginocchiati o coricati per evitare i tiri rasoterra su punizione, diversi casi in Europa e non solo

Paolo Rossi : "Beppe Grillo Non può essere comico e leader politico. Il Movimento 5 Stelle? Per me solo una scappatella finita subito" : Paolo Rossi ha fatto della satira sul potere il proprio registro stilistico. Grande cabarettista, allievo di Enzo Jannacci e Dario Fo, in un'intervista a La Verità racconta la sua concezione di comicità e il suo rapporto con il potere, sempre oggetto di derisione.La comicità consiste nel modificare a sorpresa, con uno scatto violento, il punto di vista comune. La prima regola di chi fa satira dovrebbe essere quella di non ...

"La vita è adesso. Anche solo il fatto che mio figlio si alzi dal letto - vada in bagno a lavarsi i denti e ritorni a letto - Non è scontato" : Elena Santarelli è stata la protagonista dell'ultima puntata de "I Lunatici", condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio a Rai Radio 2. La modella di Latina dopo aver ripercorso alcuni aneddoti della sua vita ha parlato del figlio, della malattia che l'ha colpito e del modo in cui questa cosa ha influito sulla sua stessa vita, come mamma e lavoratrice.Preferisco non lamentarmi più di tanto, sono arrivata ad essere così ...

Riforma pensioni 2019/ Non c’è solo Quota 100 - l’allarme di Pedretti sulla rivalutazione (ultime notizie) : Si parla molto di Quota 100, ma la Riforma delle pensioni per il 2019 prevede anche un intervento sugli assegni in essere. E arriva l’allarme di Ivan Pedretti(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 10:06:00 GMT)

L'uccisione di Desirèe Non sorprende la gente di San Lorenzo : "Qua è uno schifo. Ma vengono sempre tutti solo dopo il morto" : "Nun so' stati quelli della piazza, so' stati quelli de là" dice Gaspare, che da tanti anni in piazza ci lavora. La piazza del Quartiere San Lorenzo è piazza dell'Immacolata, il cuore pulsante del degrado del quartiere, quelli de là sono gli occupanti di Via dei Lucani 22. L'edificio nel quale è stata ritrovata morta Desirèe Mariottini nella notte tra giovedì e venerdì 19 ottobre. Marco e Anna ...

Non solo l'Italia : un altro grande paese preoccupa Bruxelles : Ma, mentre la Francia sta lavorando in modo credibile per migliorare il suo potenziale di crescita a lungo termine, rafforzando sia la domanda che l'offerta dell'economia,, l'Italia sta facendo il ...

Salvini : a Roma e Non solo presto piano straordinario di sgomberi : Roma, 24 ott., askanews, - 'A Roma, come nel resto d'Italia, avremo presto un piano straordinario di sgomberi'. Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, in visita nel quartiere San ...

Salvini : a Roma e Non solo presto piano straordinario di sgomberi : Roma, 24 ott., askanews, - "A Roma, come nel resto d'Italia, avremo presto un piano straordinario di sgomberi". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, in visita nel quartiere San ...

GF Vip 3 - parla la fidanzata di Stefano Sala : "Con Benedetta Mazza? Solo amicizia. Non gli perdonerei il tradimento" : Quella tra Stefano Sala e Benedetta Mazza è una delle ultime scintille (parlare di love story ci sembra eccessivo!) scoccate all'interno della casa del Grande Fratello Vip, ma nonostante questo è quella che ha acceso di più gli animi fuori dalla casa.Il bel Stefano starebbe intrattenendo una particolare amicizia con l'ex modella e attrice, ma questo ha infastidito la fidanzata di Sala, la bellissima Dasha Dereviankina che da fuori ha ...