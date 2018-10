Niente Gp d’Australia per Antonio Boselli | l’inviato di Sky MotoGp costretto al ritorno

sportfair

(Di giovedì 25 ottobre 2018)a ritornare in Italia prima dell’inizio del weekend del Gp d’Australia a Phillip Island: i motivi dell’assenza dell’inviato di Skynon sarà questo weekend in Australia per il terzultimo appuntamento con il campionato mondiale di. L’inviato Sky, che avrebbe dovuto presenziare al weekend a Phillip Island, sarà assente a causa di problemi familiari gravi che l’hannoa tornare in Italia. A darne notizia il colleghi didurante l’edizione di questa mattina di ‘Paddock Live’ dall’Australia.L'articoloGp d’Australia per: l’inviato di Skyalin Italia SPORTFAIR.