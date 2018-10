Nessuno tocchi padrino | la Corte europea condanna l' Italia | abusò del 41 bis quando

Nessuno tocchi Mussolini (Alessandra - non Benito) : Non dev’essere facile essere Alessandra Mussolini. Inutile prendersi in giro, suo nonno era stato un dittatore e un assassino e c’è poco da esser fieri di un dittatore e un assassino. Benito Mussolini spinse l’Italia in guerra causando la morte, tra civili e militari, di più di 470mila connazionali; attaccò l’Etiopia per far sì che il suo Paese si allargasse a Impero, autorizzando l’impiego di armi chimiche che causarono la morte di circa ...

Nessuno tocchi Casalino - però... : Il Movimento5 stelle ha regole etiche molto stringenti per i propri portavoce. Limite due mandati, tetto di stipendio 5000 euro al mese netti, rinuncia a qualsiasi indennità aggiuntiva.L'odio nei confronti di una classe politica indegna si è tradotto in una attenzione particolare per i parlamentari, simbolo di una casta considerata, a ragione, ignobile. Così i parlamentari 5 stelle hanno fatto un po' da agnello sacrificale ...

I senatori della Lega con la t-shirt #NessunotocchiSalvini : Roma, 12 set., askanews, - Hanno indossato la t-shirt con la faccia di Matteo Salvini e le scritte #iostoconSalvini e #nessunotocchiSalvini. Al termine dell'informativa del premier Giuseppe Conte sul ...

Nessuno tocchi Elena Boschi ! Il PD toscano furioso con i colleghi : Un mancato invito alla deputata scatena un putiferio nel Partito Democratico in Toscana. E una tesoriera si dimette per sfregio Maria Elena Boschi è da sempre l’Afrodite del Pd che spesso suo malgrado scatena putiferi ed è ispiratrice di tragedie come la divinità greca in questione. Il pomo della discordia, questa volta, è più prosaicamente un mancato invito alla Festa de l’Unità prevista alle Cascine, in provincia di Firenze, dove ...

Matteo Salvini - in edicola con Libero il tagliando per dire #NessunotocchiSalvini : è già un trionfo : Sta applicando verso 'il nemico' la regola della battaglia politica quando essa supera i confini della normale dialettica, e assume l' evidenza del tintinnar di manette. La espresse Sandro Pertini ...

Salvini : 'Centomila tweet per l'hashtag #NessunotocchiSalvini. Grazie' : Matteo Salvini scrive su Twitter per ringraziare i suoi follower: 'Da ieri sera quasi 100 MILA tweet #nessunotocchiSalvini! Grazie, siete incredibili! Io non mollo, ve lo garantisco'. Lo scrive su ...

Da #fateliscendere a #Nessunotocchisalvini - caso Diciotti sui social - : Il caso della nave della Guardia Costiera che ha salvato 177 migranti al largo di Lampedusa ha innescato uno scontro politico nazionale e internazionale, ma ha anche acceso la fantasia di social media ...