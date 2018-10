Nessuno si presenta al compleanno di Teddy | il caso diventa virale e i Suns gli fanno uno

Alla sua festa di compleanno non si presenta Nessuno : ma dal web arriva il regalo più bello : La madre, trattenendo a stento le lacrime, ha pubblicato sui social una foto del figlio Teddy, imbronciato e solo. E si...

Invita 32 compagni al compleanno - ma Nessuno si presenta. La foto del piccolo Teddy diventa virale : Seduto al tavolo da solo, senza amici, circondato da piatti vuoti, proprio il giorno del suo sesto compleanno: è questa l'immagine del figlio che una mamma dell'Arizona ha condiviso su Facebook. Nello scatto, il piccolo Teddy Mazzini, il quale aveva Invitato 32 compagni di classe in pizzeria, attende invano il loro arrivo. La foto, inviata dalla madre ad un giornalista locale, ha avuto un effetto a sorpresa: non solo è arrivata a ...

Medici - è sempre più emergenza negli ospedali : i posti ci sono - Nessuno si presenta : Il nuovo 'bollettino di guerra' dell'Anaao Assomed: “Il lavoro in ospedale non è più appetibile per i Medici, ci sono i...

Roma : caos cambio contatori gas - Nessuno si presenta per lavori : Roma – Il cambio del contatore, per molti cittadini di Roma Nord, sta diventando un’odissea. Ore di attesa mattutine o pomeridiane, e nessuno si presenta all’appuntamento. Ad insorgere contro Italgas e la societa’ incaricata della sostituzione dei dispositivi, Conus Tecnolgy spa, sono in questi giorni diversi residenti del Municipio XV, che riversano la loro insofferenza sui social network. Questa la dinamica: ai ...

Totti presenta il suo libro : 'Spero non si arrabbi Nessuno. Avrei voluto decidere io quando smettere. Sul derby...' : Ai microfoni di Sky Sport è intervenuto Francesco Totti , a pochi minuti dall'evento organizzato al Colosseo, per il suo 42esimo compleanno e per sponsorizzare l'uscita della biografia: Che intreccio di emozioni è per te?...

X Factor - Gerardo Carmine Gargiulo si presenta alle selezioni. Ma Nessuno lo riconosce : A sessantotto anni non puoi certo ambire a sfondare come concorrente di un talent, ma forse Gerardo Carmine Gargiulo un trattamento diverso alle selezioni di X Factor l’avrebbe meritato. Non che dovesse ottenere quattro ‘sì’, ci mancherebbe, ma Una gita sul Po, brano presentato a Mara Maionchi, Manuel Agnelli, Fedez e Asia Argento, avrebbe dovuto far drizzare le antenne a qualcuno.Già perché la canzone, datata 1982, all’epoca fu un vero e ...