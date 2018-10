Nel processo a Cappato hanno vinto i diritti E ha perso il governo

"Marra eseguì una mia direttiva nella nomina del fratello". Raggi interrogata Nel processo in cui è imputata per falso : "nella nomina di Renato Marra, il fratello Raffaele non ha avuto alcun potere decisionale. Si è limitato ad eseguire una mia direttiva nell'ambito della procedura di interpello per i nuovi dirigenti. Il suo fu un ruolo compilativo". Lo ha detto la sindaca Virginia Raggi nel corso dell'interrogatorio nel processo che la vede imputata per falso.È iniziato alle 9.30 nel tribunale di Roma l'interrogatorio in aula della sindaca Virginia ...

Così iniziò Nel 1986 il Maxiprocesso di Borsellino e Falcone contro la Mafia : La chiamavano "l'astronave verde" ed era stata costruita per l'occasione nel carcere dell'Ucciardone a Palermo: una grande aula bunker che avrebbe visto andare in scena il Maxiprocesso istruito dal ...

Accadde oggi : Nel 1980 - dopo 347 anni - la Chiesa Cattolica inizia la revisione del processo a Galileo Galilei : Era il 22 ottobre 1980 quanto la Chiesa Cattolica, dopo ben 347 anni, decise di rivedere il processo contro Galileo Galilei nel 1633. Per giungere ad una decisione furono necessari comunque altri dodici anni e il 31 ottobre 1992, alla sessione plenaria della Pontificia accademia delle scienze, papa Giovanni Paolo II dichiarò finalmente che la Chiesa aveva compiuto un errore nel condannare Galileo Galilei. Lo scienziato era stato condannato al ...

Raggi - entra Nel vivo il processo : se condannata - ipotesi dimissioni - : La sindaca di Roma è imputata per falso in relazione alla nomina, poi revocata, di Marra alla guida della Direzione Turismo. Il 10 novembre è attesa la sentenza e potrebbe scattare il passo indietro ...

Accadde oggi : Nel 1997 il Vaticano avvia il processo per la beatificazione di Padre Pio da Pietralcina : Francesco Forgione, ovvero Padre Pio da Pietralcina, moriva il 23 settembre 1968 a San Giovanni Rotondo, dove faceva parte dell’ordine dei Frati Minori Cappuccini. Già l’anno successivo, nel 1969, si iniziarono a raccogliere i primi materiali per avviare il suo processo di canonizzazione. Nel 1982 gli viene riconosciuto il titolo di “servo di Dio” e nel 1990 viene reso venerabile. Il processo di beatificazione viene avviato il 21 ...

Coldiretti : "Noi integrati Nel processo di bioraffineria" : Frosinone, 19 ott. (AdnKronos) - Il settore agricolo "è completamente integrato nel processo di b[...]

Processo Raggi - investigatore : “Raffaele Marra aveva ruolo attivo Nelle nomine” : Raffaele Marra aveva un ruolo “attivo e sostanziale” nella nomina dei dirigenti del Campidoglio. A raccontarlo in tribunale è stata Maurizia Quattrone, commissario capo della Squadra Mobile di Roma e responsabile dell’anticorruzione, chiamata a testimoniare nel Processo in cui è imputata Virginia Raggi. La sindaca della capitale è accusata di falso in merito alla nomina di Renato Marra, fratello dell’ex capo del personale del ...

Clinica Santa Rita - Brega Massone condannato a 15 anni Nel processo bis : E’ stato condannato a 15 anni di carcere Pier Paolo Brega Massone, l’ex chirurgo toracico della Clinica Santa Rita, nel processo bis davanti alla Corte d’Assise d’Appello di Milano, con al centro la morte di 4 pazienti. Il suo ex braccio destro, Fabio Presicci, imputato per due dei decessi, è stato condannato a 7 anni e 8 mesi. I giudici hanno riformulato l’accusa per i due in omicidio preterintenzionale, riducendo dunque la pena. Il processo ...

Ming-Chi Kuo : i processori ARM per Mac dal 2020 - l'Apple Car Nel 2023 - : L'analista-Nostradamus che sembra sapere sempre tutto sul mondo di Cupertino, dice Apple avrebbe intenzione di sfruttare i suoi chip serie Ax anche sui Mac a partire dal 2020 o 2021, una mossa che avrebbe quattro vantaggi. In una nota inviata agli ...

BIMBO DI 7 MESI SOFFOCATO Nel LETTINO : PROGETTISTA A PROCESSO/ La testa del piccolo incastrata tra le sbarre : BIMBO di 7 MESI SOFFOCATO nel LETTINO in Inghilterra: la testa del piccolo era incastrata tra le sbarre. La tragica scoperta del padre, a PROCESSO il produttore del letto(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 00:13:00 GMT)

Riace - revocati i domiciliari al sindaco Mimmo Lucano : per lui divieto di dimora Nel Comune. “Mi sembra un processo politico” : Il Tribunale della Libertà di Reggio Calabria ha revocato gli arresti domiciliari a Mimmo Lucano, il sindaco di Riace, arrestato lo scorso 2 ottobre per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. I giudici del Riesame hanno accolto parzialmente il ricorso degli avvocati Antonio Mazzone e Andrea D’Aqua che avevano chiesto l’annullamento dell’ordinanza di custodia cautelare disposta dal gip su richiesta della Procura di Locri nell’ambito ...

