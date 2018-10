NEIL ARMSTRONG “Quando sfuggii a un disastro collaudando il modulo lunare…”

Abbiamo visto “First Man” - il film sull’astronauta NEIL ARMSTRONG con i suoi figli : La Luna? Oggi è il corpo celeste più vicino alla Terra, quello che additiamo nelle notti senza nuvole, che ci fa pensare all’infinito e che a volte - dicono - ci rende un po’ stralunati. È anche un luogo che diamo per scontato, c’è addirittura chi l’ha toccata e sulla sua superficie ha saltellato. Ma i milioni e milioni che il 20 luglio del 1969 re...

NEIL ARMSTRONG - il primo uomo sulla luna che disse : “Un piccolo passo per un uomo - un grande passo per l’umanità” : Si intitola "First Man: The Life of Neil A. Armstrong" di James Hansen la biografia ufficiale del primo uomo a mettere piede sulla luna da cui è tratta la sceneggiatura di "First Man", pellicola di Damien Chazelle apertura della 75esima Mostra del Cinema di Venezia. Un libro che racconta la vita dell'uomo che disse la celebre frase: "Un piccolo passo per un uomo, un grande passo per l'umanità".Continua a leggere

NEIL ARMSTRONG - l'eroe che sbarcò sulla Luna e restò coi piedi per terra : Non era un americano medio, Neil Armstrong, il primo uomo a mettere piede sulla Luna. Non era nemmeno un 'americano tranquillo', del tipo immortalato da Graham Greene nell'omonimo romanzo, il patriota ...

FIRST MAN/ A Venezia il film su NEIL ARMSTRONG che resta bloccato dalle aspettative : FIRST man di Damien Chazelle ha aperto il Festival di Venezia 2018: il biopic su Neil Armstrong interpretato da Ryan Gosling. La recensione di CARMINE MASSIMO BALSAMO(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 06:11:00 GMT)THE TRUMAN SHOW/ Venezia e la "profezia" di Weir per riscoprire libertà e realtà, di L. LocatelliSFOOTING/ "I Testini Pigri": dimmi dove vedi il calcio in tv e ti dirò che marito-tifoso sei, dei ...

NEIL Armstrong? Un padre tormentato e sognatore : Squarci di immensa bellezza, in un mondo in cui per un attimo i confini si annullano e tutti siamo uniti. Milioni di orecchie attaccate alla radio per seguire gli uomini che fecero l'impresa . Le ...

Ryan Gosling e il First Man di Chazelle : «Il mio NEIL ARMSTRONG - eroe forte ma silenzioso : per lui ho imparato a volare» : Si tratta di una qualità molto speciale e lui la mette in tutto il suo lavoro di regista.» «Siamo cresciuti in un mondo in cui lo spazio era qualcosa di già successo e sorpassato, ma più imparavo ...

Chazelle spoglia di retorica NEIL ARMSTRONG e la "folle Odissea" sulla luna : Rituale, glamour, retorica no. Per amore del rito, la 75a Mostra di Venezia riserva per la seconda volta dopo "La La Land" nel 2016 il suo "via" a Damien Chazelle, il più dotato filmmaker Usa della generazione trentenne. Per la gioia del glamour, trascina finalmente al Lido il golden boy più richiesto di Hollywood, Ryan Gosling. Poteva essere orribilmente retorico aprire con il biopic di Neil Armstrong, il primo uomo a mettere ...