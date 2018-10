Nei campi un lavoratore su quattro è straniero

Agricoltura - Coldiretti : mai così tanti immigrati Nei campi - oltre 346mila : In Agricoltura trovano occupazione regolarmente oltre 346mila stranieri provenienti da ben 155 Paesi diversi che con 30.612.122 di giornate rappresentano ben il 26,2% del totale del lavoro necessario nelle campagne italiane. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti che ha collaborato al nuovo Dossier statistico Immigrazione 2018 Idos. La nazionalità di gran lunga più rappresentata – sottolinea la Coldiretti – è quella rumena, con 110.154 ...

Ragusa - minori sfruttati Nei campi per spargere fertilizzanti : arrestati 4 imprenditori : Nell'inchiesta, condotta dalla polizia di Ragusa, coinvolti in totale sette imprenditori agricoli che avrebbero sfruttato manodopera illegale per il lavoro nei campi, compresi minori che venivano usati per cospargere fertilizzanti tossici per l'uomo senza alcuna protezione. Quattro arrestati e tre indagati.Continua a leggere

Sollevamento pesi - Europei Junior e Under 23 : Mirko Zanni è Campione Europeo U23 di strappo Nei 69 kg! L’azzurro conquista anche l’argento di totale : L’Italia continua ad incantare ai Campionati Europei Juniores e Under 23 di pesistica olimpica in corso di svolgimento a Zamosc, in Polonia. Mirko Zanni ha raccolto due medaglie preziosissime (un oro e un argento) nei 69 kg Under 23, portando a 16 i podi degli azzurri in questa rassegna continentale giovanile (record assoluto della nostra nazionale). Il nativo di Pordenone è stato l’ultimo ad entrare in gara con 138 kg sollevati alla ...

Atletica – Valeria Straneo e Ahmed El Mazoury conquistato i titoli assoluti Nei Campionati Italiani di mezza maratona : Valeria Straneo e Ahmed El Mazoury straordnari nei Campionati Italiani di mezza maratona a Foligno Valeria Straneo e Ahmed El Mazoury conquistano i titoli assoluti nei Campionati Italiani di mezza maratona a Foligno (Perugia). La piemontese del Laguna Running si lascia alle spalle un paio di stagioni difficili e vince il suo terzo tricolore sui 21,097 chilometri, che si aggiunge a quelli del 2012 e 2014, con il tempo di 1h12:04. Per la ...

Juventus - Ronaldo primo a segnare 400 gol Nei top 5 campionati europei : Il portoghese rianima su Twitter i bianconeri dopo il pari con il Genoa: "Ogni partita insegna qualcosa"

Cristiano Ronaldo nella storia : il primo a toccare 400 gol Nei 5 campionati top : TORINO - Contro il Genoa Cristiano Ronaldo è finito di nuovo nel tabellino. Ha segnato il quinto gol in serie A con la maglia della Juve e, anche se non ha portato i tre punti, è stato ugualmente ...

Sollevamento pesi - Europei Junior e Under 23 : Mirco Scarantino è Campione Europeo U23 Nei 56 kg! Lucrezia Magistris di bronzo - Giulia Imperio conquista l’argento nello strappo! : La Nazionale italiana di pesistica olimpica fa incetta di medaglie nella prima giornata dei Campionati Europei Junior e Under 23 in corso di svolgimento a Zamosc, in Polonia, fino a sabato 27 ottobre. Mirco Scarantino si è laureato Campione continentale per la decima volta in carriera nella categoria 56 kg, la terza tra gli U23, riuscendo a portare a casa un tris strepitoso di medaglie d’oro. L’azzurro si è imposto sia nel totale con ...

Cristiano Ronaldo da record : primo nello storia ad aver segnato 400 gol Nei top campionati europei : Cristiano Ronaldo non si ferma e continua a macinare record. Il cinque volte Pallone d'Oro, grazie alla rete segnata in Juve-Genoa, è riuscito a sfondare l'incredibile muro dei 400 gol nei top 5 ...

Judo - Mondiali Junior 2018 : ITALIA DA SOGNO!! Alice Bellandi e Christian Parlati si laureano campioni iridati Nei -70 e -81 kg! : La spedizione della Nazionale ITALIAna di Judo ai Mondiali Juniores 2018 di Nassau (Bahamas) continua a farci sognare con altre due medaglie d’oro ottenute da Alice Bellandi (-70 kg) e Christian Parlati (-81 kg), che si aggiungono al trionfo di Manuel Lombardo di ieri nei -66 kg maschili. I due azzurri hanno confermato gli ottimi risultati raccolti agli ultimi Europei di categoria a Sofia, in cui Alice era salita sul gradino più alto del ...

Judo - Mondiali Junior 2018 : MANUEL LOMBARDO CAMPIONE IRIDATO!! Il torinese sconfigge per ippon Marcelino e si aggiudica l’oro Nei -66 kg! : La seconda giornata dei Campionati del Mondo Juniores di Judo regala all’Italia la prima grande gioia con la splendida medaglia d’oro di MANUEL LOMBARDO nei -66 kg. L’azzurro ha cominciato il suo cammino al secondo turno, usufruendo di un bye, ed ha sconfitto con grande autorevolezza il colombiano Vargas con un ippon dopo poco più di un minuto di incontro, mentre ai quarti di finale ha approfittato della squalifica per tre ...

Atletica – Olympic Youth Games : il campione europeo Lorenzo Benati chiude quinto Nei 400 : L’azzurro recupera una posizione chiudendo al quinto posto nella classifica finale Al via la seconda fase dell’Atletica alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires. Sui 400 metri il campione europeo under 18 Lorenzo Benati con 48.00 migliora il crono del primo turno (48.58) e recupera una posizione per chiudere quinto nella classifica finale: conta infatti la somma dei due tempi. Brillante prova in gara-2 del discobolo azzurro ...