Negati i diritti umani di Provenzano | la Corte europea condanna l' Italia

repubblica

: Ora a #ariachetirala7 @MatteoRichetti: ‘’Non si può ignorare che c’è una generazione che ha davanti a se diritti ne… - Ariachetira : Ora a #ariachetirala7 @MatteoRichetti: ‘’Non si può ignorare che c’è una generazione che ha davanti a se diritti ne… - pierotti_lisa : RT @LucaBastianiC: Oggi un anno dalla VERA occupazione CNR. Come 100 anni fa nella 'Rivoluzione di Ottobre'. A Pisa i precari USB si prendo… - Marco91758341 : RT @LucaBastianiC: Oggi un anno dalla VERA occupazione CNR. Come 100 anni fa nella 'Rivoluzione di Ottobre'. A Pisa i precari USB si prendo… -

(Di giovedì 25 ottobre 2018) Il boss rimase in regime di carcere duro fino alla morte. Per i giudici di Strasburgo fu violato il suo diritto di non essere sottoposto a trattamenti ine degradanti